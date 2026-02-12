Getty Images/GOAL
La estrella de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, Catarina Macario, habría recibido una oferta del Barcelona, mientras que el Manchester City y el Arsenal siguen de cerca el incierto futuro de la delantera del Chelsea con los Blues
El futuro de Macario en el Chelsea, en serio peligro al expirar su contrato
Tom Garry, del diario The Guardian, informó la semana pasada que Macario había rechazado una oferta de renovación de contrato en el Chelsea, donde juega desde que dejó el Lyon en 2023.
Parecía que esta temporada iba a ser muy importante para la jugadora de 26 años, ya que antes de comenzar la campaña declaró a GOAL que «esperaba liberarse» de la meticulosa gestión de sus minutos que se produjo tras un periodo de 21 meses en el banquillo. Parecía que estaba preparada para demostrar regularmente su talento de talla mundial. Sin embargo, las cosas no han salido según lo previsto. Las lesiones han afectado a Macario en ocasiones, ya que aún no ha jugado en 2026 debido a un problema en el talón, y cuando está en forma aún no ha marcado en una temporada de la Superliga Femenina que está resultando bastante decepcionante para el Chelsea, que ha ganado los últimos seis títulos de esta competición.
Es difícil no pensar que la etapa de Macario en el Chelsea está llegando a su fin natural, y que quizá pueda recuperar su mejor forma en otro sistema o entorno.
¿Barcelona, Manchester, Londres? ¿Cuál podría ser el próximo destino de Macario?
Macario tampoco parece tener escasez de ofertas para su próximo destino. Según Kathryn Batte, del Telegraph, la versátil delantera tiene una oferta del Barcelona sobre la mesa, y otros clubes europeos como el Manchester City, el Arsenal y el London City Lionesses también han mostrado interés en la jugadora de 26 años.
No es de extrañar. En su última temporada en el Lyon, antes de sufrir esa devastadora lesión de ligamento cruzado anterior, Macario demostró ser una de las mejores jugadoras del mundo con el papel que desempeñó en la increíble octava victoria del club francés en la Liga de Campeones. Desde entonces, ha tenido que luchar para recuperarse de algunas lesiones graves, pero aún así ha dejado entrever su talento con la camiseta azul del Chelsea, contribuyendo con nueve goles a pesar de haber sido titular solo en ocho partidos de la WSL la temporada pasada, por ejemplo.
¿El Barça está realmente interesado en Macario? Por qué un traspaso a Cataluña podría no tener sentido.
Sin embargo, la publicación española Sport contradice las afirmaciones de que el Barça ha presentado una oferta por Macario, citando el elevado salario de la jugadora, en medio de las restricciones financieras del club catalán, como una de las razones por las que el acuerdo no tendría mucho sentido, dada la necesidad de reforzar la defensa en lugar del ataque.
Esto se debe a que la lateral Ona Batlle parece dispuesta a fichar por el Arsenal cuando expire su contrato este verano, y el futuro de la central Mapi León también es incierto, ya que su contrato actual está a punto de terminar. Las preocupaciones en defensa no hicieron más que aumentar la semana pasada con la noticia de que Laia Aleixandri se ha roto el ligamento cruzado anterior, una lesión que la mantendrá fuera de juego durante la mayor parte de 2026.
En su lugar, Sport señala a Martina Fernández, del Everton, y a Camilla Kuver, del Wolfsburgo, como posibles objetivos del Barça. Martínez es una canterana de La Masía que está rindiendo a un gran nivel en Merseyside desde que el verano pasado se hizo permanente su cesión al Everton. El Barça tiene una opción de recompra asequible sobre la defensa, que solo tiene 21 años. Kuver, por su parte, termina contrato en el Wolfsburgo este verano y ha estado jugando a un nivel muy alto con el gigante alemán esta temporada, tras recuperarse de unas lesiones increíbles en los últimos años.
NWSL, otra posibilidad: un club ya ha mantenido «conversaciones preliminares».
También existe la posibilidad de que Macario regrese a Estados Unidos y fiche por un club de la NWSL. La delantera nunca ha jugado en la máxima categoría al otro lado del Atlántico, ya que fichó por el Lyon nada más salir de la universidad en lugar de presentarse al draft de la NWSL, pero sin duda muchos clubes estadounidenses intentarán cambiar eso, ya que Macario es una opción potencial muy atractiva de cara a la temporada 2026, que comienza el mes que viene.
La jugadora de 26 años no figura en la lista de la plantilla del Chelsea para la próxima fase eliminatoria de la Liga de Campeones, en la que los Blues probablemente se enfrentarán al Arsenal en cuartos de final a finales de marzo, después de que los Gunners vencieran al OH Leuven por 4-0 en el partido de ida de la eliminatoria de play-off disputado el miércoles por la noche. Por ello, Macario podría verse tentada a marcharse antes de que expire su contrato, ya que la exclusión de la competición europea no sería un buen augurio para el final de la temporada con el Chelsea.
En diciembre, el San Diego Chronicle informó de que Macario estaba en «conversaciones preliminares» con el Bay FC. Si esas conversaciones avanzaran, podría plantearse un regreso a California, donde la delantera creció tras mudarse desde Brasil cuando era niña y jugó al fútbol universitario en Stanford.
