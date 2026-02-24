Getty
La estrella de la selección estadounidense Weston McKennie finalmente firmará un nuevo contrato con la Juventus y se convertirá en uno de los jugadores mejor pagados del Allianz Stadium
McKennie acuerda la renovación con la Juventus hasta 2030
Gazzetta dello Sport informa de que McKennie ha acordado una ampliación de contrato con la Juve hasta el verano de 2030. Su contrato anterior expiraba al final de la temporada 2025-26. Las especulaciones sobre su futuro llevan tiempo en pleno apogeo.
Se dice que ya se han acordado los términos personales y que el anuncio oficial se hará después del partido de la Liga de Campeones que enfrentará a la Juve y al Galatasaray el miércoles. Los bianconeri pierden por 5-2 en el global de la eliminatoria y se preparan para recibir a sus rivales turcos en Turín.
La estrella de la selección estadounidense aprovecha su versatilidad
Se afirma que McKennie «cree en el proyecto» que la Juve está construyendo y no tiene ningún deseo de asumir otro nuevo reto. Ha disfrutado de un papel destacado con los gigantes de la Serie A bajo la dirección del entrenador Luciano Spalletti.
La capacidad de McKennie para ocupar diferentes posiciones ha sido muy útil, ya que el jugador de 27 años es capaz de moverse con soltura entre la defensa y el ataque. Esta temporada ha jugado como lateral, extremo, centrocampista y «falso nueve».
Se dice que esas cualidades han atraído las miradas de admiración de clubes de todo el mundo. En un momento dado se barajó un sorprendente regreso a su país natal, a la MLS, mientras que equipos de España e Inglaterra han mostrado su interés.
Las negociaciones sobre los traspasos en la Premier League llegan a su fin.
El exjugador de la selección estadounidense Brad Friedel declaró recientemente aGOAL, cuando se le preguntó si McKennie podría ser titular en un equipo puntero de la Premier League, tras haber pasado por una etapa complicada cedido en el Leeds: «Debería fichar por un club increíble. Sin duda, le gusta jugar duro dentro y fuera del campo. Pero tiene talento, de verdad. No creo que la Premier League lo haya visto porque su etapa en el Leeds no fue la mejor, pero no creo que la gente deba juzgarlo solo por eso, porque tiene mucho talento».
Otra leyenda de Estados Unidos, Tab Ramos, añadió a GOAL al hablar del mismo tema: «Weston McKennie es un jugador que puede jugar en cualquier sitio, en cualquier posición del campo. Fíjate en lo que ha hecho por la Juve en los últimos meses, lo han puesto en todas partes, desde lateral derecho hasta centrocampista, pasando por centrocampista ofensivo. Siempre acaba en el área y siempre es peligroso. Siempre ha marcado la diferencia. Para ser justos, la recuperación de la Juventus se debe en parte a Weston McKennie, ha sido muy bueno para ellos.
¿Me gustaría verlo en la Premier League? La Juventus es otro de esos clubes, estamos hablando de un gran club a nivel mundial. Realmente creo que Weston McKennie puede mejorar cualquier equipo. Personalmente, me gustaría verlo de vuelta en la Premier League jugando en un club que luche por los títulos».
En busca de la Copa del Mundo: McKennie formará parte de los planes de Pochettino
McKennie parece dispuesto a seguir cosechando éxitos con la Juventus, tras haberles ayudado a ganar dos Copas de Italia y una Supercopa. Lleva en el Bianconeri desde 2020, con 217 partidos disputados hasta la fecha.
Su valor para la causa colectiva está siendo reconocido, y Gazzetta informa de que McKennie está a punto de recibir un importante aumento de sueldo. No alcanzará los niveles salariales de Kenan Yildiz y Jonathan David, los mejor pagados de la Juve, pero ganará cerca de 4 millones de euros (3 millones de libras esterlinas/5 millones de dólares) al año, y esas cifras se incrementarán anualmente.
Mientras espera terminar la temporada 2025-26 con una nota positiva a nivel de club, ya que la Juve persigue la clasificación para la Liga de Campeones, McKennie también cuenta los días que faltan para la Copa del Mundo en casa con Estados Unidos, donde se convertirá en un líder sobre el terreno de juego en los planes de Mauricio Pochettino.
