La esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, quedó impresionada tras una pregunta escandalosa hecha por un influencer durante una sesión de pádel
Cuidado con la esposa de Messi
Sin saber quién era, Tamir le preguntó: "¿A qué te dedicas?" como es su costumbre en tales videos. Antonela, inicialmente confundida, sonrió y miró a su amiga, quien le habló en español. No respondió directamente a la pregunta, simplemente ofreciendo una sonrisa y un pulgar arriba a la cámara antes de terminar educadamente el breve y algo incómodo intercambio. El video se hizo viral debido al desconocimiento de Ziv sobre su fama global como esposa de la leyenda argentina.
- AFP
La revolución de Messi en la MLS
El ícono de Argentina ha sido una revelación en el Inter Miami, ha transformado al club de ser una marca más de la MLS a ser ganador de trofeos. Ha entregado dos trofeos importantes, la Leagues Cup 2023 y el Supporters' Shield 2024, los primeros títulos en la historia de la franquicia. En el campo, la brillantez de Messi perdura, convirtiéndose en el máximo goleador y asistente del club en tiempo récord. Su excepcional temporada 2024 lo vio ganar la Bota de Oro de la MLS con 29 goles y 19 asistencias en 28 partidos, estableciendo un récord de liga con cinco asistencias en un solo partido. Más allá de las estadísticas, su deseo de grandeza ha elevado el rendimiento de todo el equipo y aumentado significativamente el perfil global de la liga, la asistencia y los ingresos. Pero a pesar de esto, Messi ha hablado recientemente sobre su deseo de regresar a la capital catalana.
Messi le dijo a SPORT: "Tengo muchas ganas de volver, extrañamos mucho Barcelona. Mi esposa y yo, los niños, estamos constantemente hablando de Barcelona y la idea de regresar. Tenemos nuestra casa allí, todo, así que eso es lo que queremos. Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado porque desde que me fui a París, no he vuelto al Camp Nou, y luego se mudaron a Montjuic."
Agregó: "Obviamente, voy a volver. Voy a estar en el estadio como cualquier otro aficionado, siguiendo al equipo, al club, y siendo un seguidor más. Por ahora, estaré aquí [Miami] por algunos años más, probablemente, pero regresaremos a Barcelona porque, como siempre he dicho, es mi lugar, mi hogar. Lo extrañamos mucho, así que volveremos allí."
Reunión de exhibición cancelada
Messi hizo una visita sorpresa al Nou Camp la semana pasada, compartiendo un mensaje emocional en línea sobre el lugar que extraña, esperando volver algún día no solo para decir adiós. Sin embargo, el jugador de 38 años recientemente firmó una extensión de contrato con Inter Miami hasta la temporada 2028 de la MLS. Y el presidente del Barcelona Joan Laporta ha declarado que el club está construyendo para el futuro y no puede vivir en el pasado, efectivamente cerrando las especulaciones de transferencia. Ambas partes desean un partido de homenaje adecuado para honrar su legado cuando las renovaciones del estadio estén completas. Laporta dijo: "El regreso de Leo Messi como jugador es algo no realista. Por ahora, tiene un contrato con Inter Miami. El club está construyendo un proyecto para el presente y el futuro. Es complicado, y si vives en el pasado, difícilmente avanzas".
- AFP
Presión del play-off para Messi y compañía
Inter Miami está compitiendo actualmente en las semifinales de la Conferencia Este de los Playoffs de la MLS Cup 2025. Vencieron a Nashville 2-1 en su serie a tres partidos de la primera ronda, superando una sorprendente derrota en el segundo partido con una victoria decisiva de 4-0 en el tercer enfrentamiento. Su próximo partido es un juego de eliminación directa el domingo contra Cincinnati.