La esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, quedó impresionada tras una pregunta escandalosa hecha por un influencer durante una sesión de pádel

El ícono de Argentina ha sido una revelación en el Inter Miami, ha transformado al club de ser una marca más de la MLS a ser ganador de trofeos. Ha entregado dos trofeos importantes, la Leagues Cup 2023 y el Supporters' Shield 2024, los primeros títulos en la historia de la franquicia. En el campo, la brillantez de Messi perdura, convirtiéndose en el máximo goleador y asistente del club en tiempo récord. Su excepcional temporada 2024 lo vio ganar la Bota de Oro de la MLS con 29 goles y 19 asistencias en 28 partidos, estableciendo un récord de liga con cinco asistencias en un solo partido. Más allá de las estadísticas, su deseo de grandeza ha elevado el rendimiento de todo el equipo y aumentado significativamente el perfil global de la liga, la asistencia y los ingresos. Pero a pesar de esto, Messi ha hablado recientemente sobre su deseo de regresar a la capital catalana.

Messi le dijo a SPORT: "Tengo muchas ganas de volver, extrañamos mucho Barcelona. Mi esposa y yo, los niños, estamos constantemente hablando de Barcelona y la idea de regresar. Tenemos nuestra casa allí, todo, así que eso es lo que queremos. Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado porque desde que me fui a París, no he vuelto al Camp Nou, y luego se mudaron a Montjuic."

Agregó: "Obviamente, voy a volver. Voy a estar en el estadio como cualquier otro aficionado, siguiendo al equipo, al club, y siendo un seguidor más. Por ahora, estaré aquí [Miami] por algunos años más, probablemente, pero regresaremos a Barcelona porque, como siempre he dicho, es mi lugar, mi hogar. Lo extrañamos mucho, así que volveremos allí."