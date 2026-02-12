La carrera por Robert Lewandowski se recrudece, ya que el Atlético es uno de los cuatro clubes que han presentado ofertas por la estrella del Barcelona.

La carrera por hacerse con los servicios de uno de los goleadores más prolíficos de Europa ya está oficialmente en marcha. Con el contrato actual de Lewandowski en el Barcelona a punto de expirar el 30 de junio, clubes de todo el mundo se están posicionando para fichar al veterano delantero con una transferencia gratuita. Según Mundo Deportivo, el jugador de 37 años ha recibido cinco propuestas serias para continuar su carrera futbolística fuera de Cataluña.

Entre los pretendientes más interesantes se encuentra el Atlético de Madrid, rival en La Liga. El equipo de Diego Simeone tiene un amplio historial de rehabilitación de antiguos delanteros del Barcelona, tras haber tenido éxito anteriormente con David Villa, Luis Suárez y Memphis Depay. La perspectiva de permanecer en España y competir al más alto nivel podría resultar atractiva para Lewandowski, en caso de que se viera obligado a abandonar el equipo blaugrana.

Sin embargo, el Atlético no es el único. El gigante italiano AC Milan también ha mostrado su interés, buscando añadir potencia y experiencia a sus filas. Más lejos, el peso pesado turco Fenerbahçe está siguiendo de cerca la situación, mientras que la Liga Profesional Saudí sigue siendo una opción lucrativa para que el delantero termine su carrera con una enorme suma de dinero.