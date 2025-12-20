Sancho sigue esperando para hacer su primera aparición como titular en la Premier League para el Villa, casi cuatro meses después de unirse al club a préstamo. Esa primera aparición en la liga definitivamente no llegará el domingo contra el United, ya que está impedido de jugar debido a los términos de su acuerdo de préstamo.

Casi parece que ha estado excluido de los otros partidos de liga de los Villans también. Sancho fue un suplente no utilizado en dos de los últimos partidos del Villa contra el West Ham y el Brighton y en total ha jugado solo un ocho por ciento del total de minutos de la Premier League del club.

Unirse al Villa en primer lugar debe haber parecido un paso atrás para Sancho desde el United y el Chelsea, pero después de un comienzo lento, el equipo de Unai Emery está teniendo una temporada sensacional, ganando sus últimos nueve juegos y uniéndose inesperadamente a la carrera por el título. Sin embargo, Sancho apenas es parte de esta última ola de éxito, y el único jugador que está teniendo un tiempo más miserable en Villa que él es Harvey Elliot.

Más que nunca, parece que su carrera en la Premier League se está escapando de sus manos.