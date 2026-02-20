La Asociación de Fútbol le «recuerda sus responsabilidades» a Sir Jim Ratcliffe tras sus declaraciones contra la inmigración

El entrenador interino del United, Michael Carrick, fue preguntado sobre los comentarios de Ratcliffe en su última rueda de prensa el viernes.

Él respondió: «Sir Jim ha hecho una declaración y luego el club ha hecho otra. No me corresponde a mí añadir nada más. Lo que puedo decir es que llevo muchos años en este club y que tenemos un gran impacto a nivel mundial, sea cual sea la forma, y somos responsables de ello. Como jugador, miembro del personal y aficionado, creo que estamos muy orgullosos del ambiente y la cultura que tenemos en el club. La igualdad, la diversidad y el respeto mutuo es lo que intentamos llevar a cabo cada día. He viajado por todo el mundo y sé lo que este club significa para muchísima gente. Somos plenamente conscientes de la responsabilidad y tratamos de cumplirla cada día».

Cuando se le preguntó si sus comentarios podrían afectar a la plantilla, Carrick no se mostró preocupado y añadió: «Tenemos un grupo muy fuerte. Los jugadores, el personal, dentro y fuera del club. Siempre estamos hablando entre nosotros. Los chicos están muy animados. Hemos respirado hondo, hemos vuelto y nos estamos centrando en lo que viene a continuación. Estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Parte de formar parte de este club [es que] entendemos cómo es a nivel global. Solo puedo hablar desde mi experiencia personal, pero estoy muy orgulloso de todos los orígenes y diferentes antecedentes».