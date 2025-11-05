Kylian Mbappé inicia batalla legal contra el PSG por 55 millones de euros en salarios impagos

Según RMC Sport, Kylian Mbappé y el PSG se preparan para un enfrentamiento judicial a finales de este mes. El delantero del Real Madrid y su antiguo club han sido citados a comparecer ante el tribunal laboral de París el 17 de noviembre, en el marco de una disputa por salarios y bonos impagos durante los últimos meses de su contrato con el PSG.

El jugador de 26 años busca que su contrato de duración determinada se reclasifique como permanente, un movimiento que podría fortalecer su posición legal para reclamar las deudas pendientes. El caso se escuchará en la sección de “actividades diversas” del tribunal, marcando un nuevo capítulo en la tensa relación entre Mbappé y su antiguo club.

La estrella de Los Blancos sostiene que el PSG aún le debe 55 millones de euros en salarios pendientes, bonos de firma y otros pagos asociados a su contrato anterior, que expiró en 2024. Este caso pone de relieve la persistente tensión financiera y personal entre las partes, incluso meses después de la salida de Mbappé a España.

