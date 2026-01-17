Informado por L’Equipe, se dice que Mbappé está ‘probablemente fuera’ contra el Levante y ‘incierto’ para el encuentro con el Mónaco que sigue en la Liga de Campeones, ya que solo pretende regresar cuando se sienta completamente ‘libre de molestias’ en su rodilla izquierda. Aunque no se cree que esto esté demasiado lejos, el Real Madrid podría tener que prescindir de su máximo goleador por el momento.

Mbappé se sometió a una resonancia magnética en su rodilla el 31 de diciembre y redujo a la mitad la duración recomendada de indisponibilidad al jugar once días después en la final de la Supercopa, que los Blancos perdieron ante sus archirrivales Barca en lo que sería el golpe final para el exentrenador Xabi Alonso. El nuevo jefe Álvaro Arbeloa no ha tenido mejor suerte hasta ahora, perdiendo 3-2 ante el equipo de segunda división Albacete en la Copa del Rey en un partido de apertura altamente preocupante al mando el miércoles, con Mbappé ausente de la convocatoria.