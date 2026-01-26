Kylian Mbappé se perfila como ganador del Balón de Oro 2026 a pesar de la temporada vacía del Real Madrid

Mbappé conquistó el mundo siendo apenas un adolescente en 2018 y volvió a brillar en 2022 con un hat-trick final, aunque Francia cayó dolorosamente ante Lionel Messi y Argentina. Ahora está decidido a liderar otra ofensiva en busca del honor supremo en 2026.

Si el equipo de Didier Deschamps logra la victoria, Mbappé —una figura talismánica para su país que está a punto de convertirse en el máximo goleador histórico de Francia— se consolidaría como un serio candidato a la inmortalidad del Balón de Oro.

El éxito individual ha sido esquivo hasta ahora, a pesar de que hace tiempo se le considera un potencial ganador. Sin embargo, el temible delantero de 27 años cuenta con el respaldo de Bacary Sagna, quien confía en que su momento definitivo llegará.