¡Kylian Mbappé gana! Se ordena al PSG pagar una gran suma al astro del Real Madrid por salarios no abonados, ya que las demandas del club de un pago de 440 millones de euros por parte del atacante son desestimadas
Mbappé sale victorioso
El PSG ha sido ordenado a pagar al exdelantero Mbappé la colosal suma de 60 millones de euros después de que un tribunal laboral francés fallara a favor de la estrella del Real Madrid el martes. El veredicto pone fin parcialmente a una de las disputas más acrimoniosas en la historia del fútbol moderno, vindicando la afirmación de Mbappé de que su antiguo club retuvo ilegalmente su salario y bonificaciones durante los últimos meses de su mandato en la capital francesa.
El tribunal encontró que el PSG no había pagado tres meses de salarios a Mbappé, correspondientes a abril, mayo y junio de 2024, junto con una bonificación de ética y la última entrega de una bonificación por firma adeudada bajo su contrato. La suma coincide con el monto previamente validado por la Liga de Fútbol Profesional Francesa (LFP) en dos decisiones separadas a principios de este año, ambas las cuales el PSG se había negado a honrar.
La reclamación inicial de Mbappé de 55 millones de euros aumentó a 263 millones de euros basada en una solicitud para reclasificar sus contratos de duración determinada como un contrato permanente. El tribunal, compuesto por dos representantes de empleadores y dos representantes de empleados, rechazó la solicitud.
- AFP
Reconvención desestimada
Otro aspecto decepcionante de la sentencia para el PSG fue el rechazo total del tribunal a su contraataque financiero. En un intento por darle la vuelta a la situación con su antiguo talismán, los gigantes franceses habían lanzado una enorme contrademanda exigiendo 440 millones de euros a Mbappé.
El club argumentó que se les debía esta cifra astronómica debido a "daños" y a una "pérdida de oportunidad" causada por la salida de Mbappé en transferencia libre, lo que, según ellos, violaba un "acuerdo de caballeros" verbal. Sin embargo, el tribunal no encontró ninguna base legal para estas demandas, rechazando el argumento de que Mbappé había acordado renunciar a su salario a cambio de ser reintegrado en el equipo en agosto de 2023.
'Satisfecho con el fallo'
La disputa se centró en ese supuesto acuerdo verbal entre el jugador y el presidente del club Nasser Al-Khelaifi. El PSG había mantenido durante mucho tiempo que la demanda de Mbappe por el dinero era una traición a su palabra. Sin embargo, el tribunal laboral señaló que el PSG no pudo presentar ninguna evidencia escrita de tal acuerdo para renunciar a los pagos.
"Estamos muy satisfechos; esta es una victoria que hemos estado esperando durante mucho tiempo. Esta es la tercera vez que se confirma este fallo," dijeron los abogados de Mbappe al salir del tribunal laboral. "Durante 18 meses, Kylian Mbappe ha estado exigiendo lo mismo: el pago de su salario y bono por el trabajo realizado.
"Además, el tribunal ha ordenado la ejecución provisional, lo que significa que el club debe pagar inmediatamente. El fútbol no es una zona sin ley. Esperamos que el PSG pueda cumplir voluntariamente sin que tengamos que recurrir a un alguacil; eso sería elegante. Esto no es un asunto personal en absoluto. Se trata simplemente del principio fundamental: cuando haces un trabajo, se te paga por ello."
El PSG se negó a hacer una declaración inmediatamente después del fallo, pero se le ha ordenado publicar un reconocimiento del mismo en su sitio web. Se espera que se emita un comunicado de prensa el martes.
- AFP
Divorcio tóxico entre Mbappé y el PSG
Aunque la LFP había declarado anteriormente que sus decisiones no estaban sujetas a más apelaciones dentro de las propias estructuras de la liga, este fallo del tribunal civil tiene un peso significativo. Sin embargo, los informes indican que el PSG tiene la intención de apelar la decisión nuevamente, prolongando aún más la saga.
El fallo sirve como una nota final y amarga para una relación que alguna vez prometió definir una era. Mbappé dejó el PSG como el máximo goleador en la historia del club con 256 goles, pero su salida estuvo empañada por profundas tensiones. Desde ser excluido de la gira de pretemporada por Japón hasta la fría relación con el presidente Nasser Al-Khelaifi, la ruptura fue tan pública como caótica.
Ahora como estrella del Real Madrid, donde ya ha dejado su huella en La Liga, Mbappé espera que este fallo le permita cerrar finalmente su capítulo parisino. Después de ganar la batalla legal, estará apuntando a destronar a su antiguo equipo guiando a su nuevo club a la gloria en la Liga de Campeones esta temporada. Los dos equipos están bien posicionados en la competición, con el PSG en tercer lugar y un punto por delante del Madrid, que está en séptimo lugar.