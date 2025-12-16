¡Kylian Mbappé gana! Se ordena al PSG pagar una gran suma al astro del Real Madrid por salarios no abonados, ya que las demandas del club de un pago de 440 millones de euros por parte del atacante son desestimadas

El PSG ha sido ordenado a pagar al exdelantero Mbappé la colosal suma de 60 millones de euros después de que un tribunal laboral francés fallara a favor de la estrella del Real Madrid el martes. El veredicto pone fin parcialmente a una de las disputas más acrimoniosas en la historia del fútbol moderno, vindicando la afirmación de Mbappé de que su antiguo club retuvo ilegalmente su salario y bonificaciones durante los últimos meses de su mandato en la capital francesa.

El tribunal encontró que el PSG no había pagado tres meses de salarios a Mbappé, correspondientes a abril, mayo y junio de 2024, junto con una bonificación de ética y la última entrega de una bonificación por firma adeudada bajo su contrato. La suma coincide con el monto previamente validado por la Liga de Fútbol Profesional Francesa (LFP) en dos decisiones separadas a principios de este año, ambas las cuales el PSG se había negado a honrar.

La reclamación inicial de Mbappé de 55 millones de euros aumentó a 263 millones de euros basada en una solicitud para reclasificar sus contratos de duración determinada como un contrato permanente. El tribunal, compuesto por dos representantes de empleadores y dos representantes de empleados, rechazó la solicitud.