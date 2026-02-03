Getty Images Sport
Kylian Mbappé es burlado por el presidente del Barcelona, Joan Laporta, por el penalti de último minuto en la victoria del Real Madrid contra el Rayo Vallecano
Laporta imita 'clavado' en un ataque mordaz
La frágil tregua entre los dos superpoderosos del fútbol español parece haberse roto completamente tras la dramática victoria por 2-1 del Real Madrid sobre el Rayo Vallecano al fin de semana. Con el marcador empatado 1-1 y el reloj avanzando en el tiempo de descuento, los campeones de Europa fueron premiados con un penalti polémico cuando Brahim Díaz cayó en el área.
Mbappé se encargó de convertir el penalti, asegurando tres puntos vitales para el nuevo entrenador Álvaro Arbeloa, pero la decisión ha provocado burlas desde el Camp Nou. Laporta ha sido escuchado abiertamente burlándose del incidente mientras hablaba con colegas.
Al jefe del Barça se le preguntó su opinión sobre el penalti decisivo del Madrid y simplemente pronunció la palabra "buceo" mientras se reía.
- Getty Images Sport
El drama tardío en Vallecas salva a Arbeloa de la vergüenza
El contexto de las burlas fue una actuación que estuvo lejos de ser memorable por parte de los campeones. El Rayo había frustrado a sus ilustres vecinos durante la mayor parte del partido, y parecía que Arbeloa, quien solo reemplazó al despedido Xabi Alonso el mes pasado, estaba destinado a perder dos puntos cruciales en La Liga.
El Madrid había luchado por superar la resistente defensa del Rayo, y a medida que el partido entraba en sus últimos compases, la presión aumentaba sobre el entrenador novato. Un empate habría sido un impulso significativo para el Barcelona, manteniéndolos cómodamente en la cima de la tabla.
Sin embargo, la intervención de Díaz cambió el panorama del fin de semana. La incursión del internacional marroquí en el área y su posterior caída invitaron al árbitro a tomar una decisión, que el VAR no revocó. El elegante remate de Mbappé salvó los muebles para el Madrid, pero también privó al Barcelona de un fin de semana donde podrían haber ampliado su ventaja, alimentando posiblemente la frustración de Laporta.
Las relaciones entre los gigantes del Clásico alcanzan un nuevo mínimo.
El último ataque es simplemente otro episodio en una relación que se está deteriorando rápidamente entre las dos juntas directivas. Los lazos institucionales han colapsado efectivamente después de una acalorada final de la Supercopa de España a principios de enero.
El Barcelona salió victorioso en ese enfrentamiento, ganando un emocionante encuentro por 3-2 - un resultado que finalmente le costó a Alonso su trabajo. La secuela estuvo dominada por la mala sangre, con Laporta supuestamente furioso por el comportamiento de Mbappé durante las ceremonias posteriores al partido. Se alega que el astro francés instó a sus compañeros a ignorar el tradicional pasillo de honor para los ganadores, un desaire que fue visto como una falta de clase por parte de la delegación catalana.
Desde esa final en Arabia Saudita, la "guerra fría" entre Laporta y el presidente del Madrid, Florentino Pérez, se ha convertido en una hostilidad abierta. La disposición a burlarse públicamente de un incidente específico del partido que involucra a sus rivales destaca que los guantes ahora están firmemente fuera.
- Getty Images Sport
Los juegos mentales se intensifican a medida que la carrera por el título se agudiza.
Más allá de la animosidad personal, los comentarios son un movimiento estratégico calculado. Con la temporada de la Liga entrando en su fase decisiva, la batalla psicológica se está volviendo tan importante como la física. Al cuestionar públicamente la legitimidad del penalti, la directiva del Barça está intentando crear una narrativa de que el equipo de Arbeloa es el favorito del establishment.
Para Mbappé, que llegó a España para ser la figura decisiva en estos momentos exactos, la burla probablemente será ignorada. Sin embargo, para Arbeloa, que está luchando por demostrar que merece el puesto a largo plazo, el escrutinio desde Cataluña añade otra capa de presión a una situación ya de por sí volátil. Cada punto es ahora crítico, y si el Real sigue ganando partidos ajustados mediante penaltis tardíos, el ruido desde el Camp Nou solo se hará más fuerte.
Anuncios