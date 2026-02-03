La frágil tregua entre los dos superpoderosos del fútbol español parece haberse roto completamente tras la dramática victoria por 2-1 del Real Madrid sobre el Rayo Vallecano al fin de semana. Con el marcador empatado 1-1 y el reloj avanzando en el tiempo de descuento, los campeones de Europa fueron premiados con un penalti polémico cuando Brahim Díaz cayó en el área.

Mbappé se encargó de convertir el penalti, asegurando tres puntos vitales para el nuevo entrenador Álvaro Arbeloa, pero la decisión ha provocado burlas desde el Camp Nou. Laporta ha sido escuchado abiertamente burlándose del incidente mientras hablaba con colegas.

Al jefe del Barça se le preguntó su opinión sobre el penalti decisivo del Madrid y simplemente pronunció la palabra "buceo" mientras se reía.