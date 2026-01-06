Getty Images Sport
Kylian Mbappé descartado para toda la Supercopa de España mientras el Real Madrid confirma la lista final de convocados, con Trent Alexander-Arnold de vuelta tras recuperarse de una lesión en el muslo
Madrid sufre contratiempo con Mbappé
La búsqueda de Madrid por el primer trofeo del año calendario 2026 ha encontrado un obstáculo significativo antes de que el equipo incluso aborde el avión hacia Arabia Saudita. El club publicó oficialmente su lista de jugadores para la Supercopa de España el lunes, confirmando que el delantero talismán Mbappe ha sido completamente omitido debido a un persistente problema de rodilla.
Aunque la ausencia del francés es un trago amargo para Los Blancos, el anuncio del equipo contenía un rayo de esperanza. Al lateral inglés Trent Alexander-Arnold se le ha dado el visto bueno médico para volver a la acción, después de haberse recuperado de una lesión en el muslo que lo había mantenido fuera de las canchas en las últimas semanas.
- AFP
Una política de 'riesgo cero' para Mbappe
Informes desde España indican que la decisión de dejar a Mbappe en Madrid no se tomó a la ligera, pero fue en última instancia el único curso de acción lógico. Según AS, el delantero sufre un esguince en su rodilla izquierda, una lesión que hizo imposible su participación en la semifinal del miércoles contra el Atlético de Madrid.
Aunque había una leve esperanza de que pudiera estar en forma para una posible final el domingo, el personal médico lo ha descartado por completo. El club ha optado por un plan de tratamiento conservador, priorizando la condición física a largo plazo del jugador sobre una apuesta a corto plazo. La directiva es clara: Mbappe debe regresar solo cuando esté al 100 por ciento en forma, en lugar de ser la versión disminuida que se ha visto obligada a jugar con dolor en las últimas semanas.
Se cree que la lesión se originó en el enfrentamiento contra el Celta Vigo el 7 de diciembre. Aunque Mbappe se ausentó del partido subsiguiente contra el Manchester City, regresó para jugar 270 minutos en los partidos contra el Alavés, Talavera y Sevilla. Ahora se acepta internamente que no estaba completamente en forma para esos juegos, y el estrés acumulado en la articulación ha requerido un período de descanso completo.
Trent Alexander-Arnold regresa
Mientras que los titulares estarán dominados por la ausencia de Mbappé, el regreso de Alexander-Arnold proporciona un impulso oportuno para el entrenador Xabi Alonso. El internacional inglés ha lidiado con lesiones esta temporada, registrando ocho apariciones en La Liga, siendo la más reciente a principios de diciembre.
La recuperación de Alexander-Arnold de un problema en el muslo significa que probablemente volverá directamente al once inicial para el derbi contra el Atlético. Su capacidad para abrir defensas será aún más crítica ahora que el equipo está sin su principal amenaza de gol.
- Getty Images Sport
'Golzalo' confiado mientras el Madrid se prepara para un brutal calendario de enero
Con Mbappe fuera, la responsabilidad de marcar goles probablemente recaerá en los hombros de Vinicius Junior y Rodrygo, pero hay otro nombre que está generando emoción en la capital española. El joven Gonzalo García, apodado 'Golzalo' por la prensa española, ha sido incluido en el equipo y podría estar listo para un papel estelar.
El graduado de la academia, que cuenta con un impresionante récord de 159 goles a nivel juvenil, demostró que está listo para el gran escenario con un hat-trick contra el Real Betis recientemente. Con el Real Madrid necesitando reemplazar la producción de un hombre que marcó 59 goles en 2025 (igualando el récord de su ídolo Cristiano Ronaldo), Xabi Alonso podría recurrir al "chico con el toque de Midas" para liderar la línea en Jeddah.
La decisión de descansar a Mbappe también está impulsada por un calendario desafiante. Al regresar de Arabia Saudita, el Real Madrid enfrenta un calendario congestionado que podría verlos jugar siete partidos en 20 días.
El calendario incluye un partido de octavos de final de la Copa del Rey el 13 de enero, seguido de enfrentamientos de La Liga contra Levante y Villarreal, y cruciales partidos de la Liga de Campeones contra Mónaco y Benfica. Con la temporada entrando en una fase crítica, el Real Madrid sabe que necesita a Mbappe completamente en forma para las batallas por venir, incluso si eso significa sacrificarlo para la batalla en el desierto.
Anuncios