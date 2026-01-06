Informes desde España indican que la decisión de dejar a Mbappe en Madrid no se tomó a la ligera, pero fue en última instancia el único curso de acción lógico. Según AS, el delantero sufre un esguince en su rodilla izquierda, una lesión que hizo imposible su participación en la semifinal del miércoles contra el Atlético de Madrid.

Aunque había una leve esperanza de que pudiera estar en forma para una posible final el domingo, el personal médico lo ha descartado por completo. El club ha optado por un plan de tratamiento conservador, priorizando la condición física a largo plazo del jugador sobre una apuesta a corto plazo. La directiva es clara: Mbappe debe regresar solo cuando esté al 100 por ciento en forma, en lugar de ser la versión disminuida que se ha visto obligada a jugar con dolor en las últimas semanas.

Se cree que la lesión se originó en el enfrentamiento contra el Celta Vigo el 7 de diciembre. Aunque Mbappe se ausentó del partido subsiguiente contra el Manchester City, regresó para jugar 270 minutos en los partidos contra el Alavés, Talavera y Sevilla. Ahora se acepta internamente que no estaba completamente en forma para esos juegos, y el estrés acumulado en la articulación ha requerido un período de descanso completo.