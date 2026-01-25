Getty Images Sport
Kylian Mbappé dedica su penal a lo Panenka a Brahim Diaz durante la victoria del Real Madrid en Villarreal
Díaz vive una pesadilla en la Copa Africana de Naciones
Momentos después de que a Senegal se le anulara un gol de manera controvertida en la final de la AFCON a principios de este mes, Brahim Díaz ganó un penalti muy debatido, lo que llevó a Los Leones de Teranga a salir del campo en protesta. Tras una larga demora, Díaz no pudo ejecutar su dudoso penalti a lo Panenka, y Senegal continuó para ganar la final en la prórroga. Después de esa dolorosa derrota, el hombre del Real Madrid admitió que había "fallado" y se disculpó desde el "fondo de mi corazón".
Escribió en Instagram: "Mi alma duele. Soñé con este título gracias a todo el amor que todos me dieron, cada mensaje, cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con mi corazón por encima de todo. Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad. Me disculpo desde el fondo de mi corazón. Será difícil para mí recuperarme, porque esta herida no se cura fácilmente ... pero lo intentaré. No por mí mismo, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo. Seguiré adelante hasta que un día pueda devolverles todo este amor y convertirme en una fuente de orgullo para mi pueblo marroquí."
Mbappé muestra su clase
El sábado, Kylian Mbappé anotó un doblete para el Real Madrid contra el Villarreal mientras superaban a sus rivales, el Barcelona, en la cima de La Liga. Díaz solo entró al final del partido, pero antes de su introducción, el internacional francés estaba celebrando su Panenka. Las cámaras de Movistar captaron el momento en que el jugador de 27 años dedicó su gol al marroquí, gritando: "Para ti, para ti".
Además, después del partido, el ex estrella del Paris Saint-Germain Mbappe confirmó que el penalti fue para Díaz.¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén avances de expertos, predicciones basadas en datos e información ganadora con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!
Arbeloa elogia a Mbappé como 'de clase mundial'
El jefe del Madrid, Alvaro Arbeloa, quien sucedió a Xabi Alonso en el banquillo, elogió a Mbappe y a su compañero de equipo Vinicius Junior como "los mejores jugadores del mundo" después de que su equipo obtuviera tres puntos valiosos. Los Blancos no estuvieron en su mejor momento, pero hicieron lo suficiente para regresar a la cima después de haber estado detrás de Barcelona durante varios meses. El doblete de Mbappe lo llevó a 21 goles en la liga esta temporada, lo que llevó a Arbeloa a elogiar al francés.
Dijo: "Son los mejores jugadores del mundo, dos jugadores realmente peligrosos. Intentamos darles la mayor cantidad de balones posible. Con Vini por fuera, y Kylian encontrando espacio. Estamos muy contentos con ellos en esta forma, y sobre todo con el trabajo que están haciendo. Es su esfuerzo y solidaridad, y están siendo recompensados con goles."
Vinicius Jr ha tenido una temporada difícil, con el brasileño a veces siendo abucheado por sus propios aficionados, además de pasar por largas sequías de goles. Pero Arbeloa estaba encantado con su actuación contra el Villarreal.
"Lo que estamos viendo, al igual que el miércoles por la noche, es un gran Vinícius. Tenemos que aprovecharlo al máximo y buscarlo con la mayor frecuencia posible, para enfrentarlo en uno contra uno [con los defensores]. Es lo que siempre he dicho, somos muy afortunados de tenerlo", dijo.
- Getty Images
¿Qué sigue para Madrid?
Barcelona puede adelantar a Madrid en la tabla si vencen a Oviedo el domingo por la tarde. Lo próximo para los Blancos es un enfrentamiento en casa contra Vallecano el 1 de febrero. Por cierto, según los comentarios de Arbeloa, su equipo está en alza.
Arbeloa añadió: "El compromiso, esfuerzo y trabajo de todos es lo primero que he visto desde que llegué. Ganar en este terreno tiene mucho mérito y es gracias al trabajo de los chicos. Tampoco hemos tenido muchos días para trabajar, han sido más de recuperación que de trabajo, pero poco a poco entienden lo que queremos, con más tiempo todo será más fácil. Son jugadores de un alto nivel y con poco que les ordenes y les digas lo que queremos de ellos, las cosas van bien.”
Anuncios