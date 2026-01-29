Un final entre los ocho primeros en la fase de liga habría asegurado el paso automático a los octavos de final, pero se hicieron las cosas de manera espectacular en Lisboa. El Real, que está trabajando bajo la dirección del entrenador interino Álvaro Arbeloa tras el despido de Xabi Alonso, rara vez pareció que pudiera completar el trabajo en el Estadio da Luz.

Tomaron la delantera, ya que Mbappé marcó el primero de sus dos goles de la noche, pero estaban perdiendo al medio tiempo y siempre estuvieron persiguiendo el juego desde ahí. Benfica, con el antiguo entrenador de los Blancos, José Mourinho al mando, finalmente prevaleció 4-2.

Un cabezazo en el minuto 98 del portero Anatoliy Turbin los metió en los play-offs, mientras que el Real fue condenado al noveno lugar y puede que tenga que enfrentarse nuevamente al Benfica para mantener vivas sus aspiraciones de gloria continental.