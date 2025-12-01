Kylian Mbappé se une a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en un club de élite tras alcanzar los 60 goles en 2025 durante el empate ante el Girona

Mbappé alcanzó los 60 goles en el año calendario 2025 al convertir un penalti durante el empate 1-1 del Real Madrid ante el Girona el domingo por la noche. El francés pasó buena parte del intenso encuentro frustrado, constantemente rodeado por defensores y privado de un segundo gol por una mano involuntaria instantes antes de que el Girona abriera el marcador. Aunque el Madrid controló tramos del partido, terminó conformándose con otro empate fuera de casa, lo que permitió que el Barcelona asumiera el liderato de LaLiga.

El gol del empate tuvo un peso histórico incluso en una noche en la que el rendimiento del equipo dejó dudas y alargó a tres su racha sin victorias como visitante en liga. El resultado también incrementó la presión sobre Xabi Alonso, cuyo conjunto ha mostrado falta de consistencia en las últimas semanas pese a la extraordinaria producción goleadora de Mbappé. El Girona, un rival tradicionalmente incómodo para el Madrid en Montilivi, volvió a complicarles la noche y estuvo cerca de quedarse con los tres puntos antes de que la presión final de los blancos se diluyera.

El tanto de Mbappé lo mantiene en el centro de la lucha por el título, pero el empate dejó al descubierto vulnerabilidades más profundas en el momento actual del Madrid. Con el Barcelona al alza, el margen de error se reduce y la dependencia del equipo en su superestrella es cada vez más evidente. Incluso en una noche histórica para él, el Madrid salió de Montilivi con más preguntas que respuestas.