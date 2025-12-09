Kylian Mbappé causa alarma en el Real Madrid y se pierde el entrenamiento antes del crucial choque de Champions League contra el Manchester City

Con Mbappé anotando 25 goles para el Madrid y Erling Haaland sumando 20 tantos en 20 partidos para el City, se esperaba un duelo entre dos de los delanteros más temibles de Europa. Además, ambos se verán las caras en la Copa del Mundo del próximo año, cuando Francia se enfrente a Noruega.

Mbappé ya había causado estragos en el enfrentamiento de la temporada pasada, logrando un hat-trick en la victoria 3-1 del Madrid en el Bernabéu durante el partido de vuelta del play-off, y anotando también en la victoria 3-2 en la ida en el Etihad Stadium. Haaland marcó dos goles en la ida, pero se perdió la vuelta por lesión y aún no ha anotado en sus dos visitas previas a Madrid.

"Al final del día, debemos defender como unidad y mostrar un compromiso defensivo serio", declaró el mediocampista del Madrid Aurelien Tchouameni. "Nos enfrentamos a un equipo de primer nivel con Haaland, y su forma actual es increíble. Si jugamos a nuestro mejor nivel, podemos ganar. Hablaremos del plan de juego con el entrenador ahora.

"Tenemos muchos jugadores lesionados en defensa, pero contamos con varios que pueden rendir a alto nivel en esas posiciones. El City es un equipo excelente, especialmente con el balón. Les gusta tenerlo, y tendremos que ser muy compactos tanto al defender como al crear oportunidades cuando tengamos la pelota."