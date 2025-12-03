Getty
Kevin Hart y Heidi Klum conducirán el sorteo del Mundial 2026 con Nicole Scherzinger en el espectáculo
Todo listo para el sorteo de la Copa del Mundo 2026
El viernes, millones de aficionados de todo el mundo estarán atentos al sorteo de las finales de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos. Con el torneo ampliado a 48 equipos, cada nación descubrirá a quién se enfrentará el próximo verano durante la competición, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estará presente nuevamente, y el sorteo comenzará a las 9:00 a.m. hora local / 12:00 p.m. ET (5:00 p.m. GMT) del viernes 5 de diciembre de 2025.
- AFP
Heidi Klum destaca su emoción por ser anfitriona del sorteo
La supermodelo y ícono global Heidi Klum regresa para presentar el sorteo del Mundial 2026, después de haber asumido funciones similares en Alemania en 2006. La ganadora del Emmy calificó como un honor conducir nuevamente la ceremonia.
"Ser la anfitriona del sorteo final otra vez, después de haber participado en este espectáculo hace 20 años en mi país de origen, es realmente extraordinario", dijo Klum. "La Copa del Mundo une al mundo como nada más, y formar parte de esa magia nuevamente, en un escenario aún más grande que involucra a tres países anfitriones y 48 equipos, es un honor increíble."
El actor y productor Danny Ramirez también participará en el evento, entrevistando a leyendas del fútbol. "Como alguien que creció jugando al fútbol, poder co-presentar el sorteo y conocer y conversar con leyendas de la Copa del Mundo en un evento de tan alto perfil es un sueño. Con este torneo llegando a Estados Unidos, donde nací, y México, donde están algunas de mis raíces, es aún más especial, y no podría estar más emocionado de ser parte de este espectáculo," comentó Ramirez.
Scherzinger encabeza un elenco estelar en el sorteo del Mundial
Los aficionados podrán disfrutar de actuaciones en vivo de grandes estrellas, incluida Nicole Scherzinger, exintegrante de las Pussycat Dolls y ganadora del Premio Tony. El espectáculo también contará con el británico Robbie Williams, embajador de la FIFA, y el tenor italiano Andrea Bocelli. El legendario grupo Village People cerrará con su icónico éxito “YMCA” tras el sorteo.
¿Cómo funciona el sorteo?
El sorteo del Mundial 2026 dividirá a los 48 equipos en cuatro bombos. El Bombo 1 incluirá a las tres naciones anfitrionas junto con los nueve equipos mejor clasificados por la FIFA. Los tres bombos restantes se determinarán según el ranking FIFA. Cabe destacar que aún quedan seis plazas por definir, que se decidirán en los play-offs de marzo, y estos equipos se ubicarán automáticamente en el Bombo 4.
Durante el sorteo, se seleccionará un equipo de cada bombo para formar los grupos. Además, hay una novedad para 2026: las cuatro naciones mejor clasificadas —España, Argentina, Francia e Inglaterra— no podrán enfrentarse entre sí hasta las semifinales.
Bombo 1: Canadá, México, USA, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.
Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.
Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Côte d’Ivoire, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica.
Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro equipos de repechaje europeo, dos equipos de repechaje intercontinental.
- AFP
Todo lo que necesitas saber para ver el sorteo del Mundial 2026
Los aficionados podrán seguir el sorteo de la Copa del Mundo 2026 a través del sitio web oficial de la FIFA, el canal de YouTube de la FIFA y canales internacionales seleccionados. En el Reino Unido, la transmisión será en vivo por BBC y BBC iPlayer, mientras que en los Estados Unidos se podrá ver por Fox y Fubo.
La Copa del Mundo 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio.
