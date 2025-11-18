Karim Benzema revela sus verdaderos sentimientos sobre Cristiano Ronaldo tras el reencuentro frío con su excompañero del Real Madrid como rivales en la Saudi Pro League

Al-Ittihad ha tenido más éxito que Al-Nassr, con Benzema ganando un título de liga y la Copa del Rey en 2024-25, pero Ronaldo está decidido a corregir esos errores. Sin embargo, sufrió más desamor por la búsqueda de trofeos en los octavos de final de la Copa del Rey de esta temporada.

Ronaldo y Benzema no tuvieron mucho que decirse delante de las cámaras cuando Al-Ittihad y Al-Nassr se enfrentaron una vez más, pero fueron más amistosos detrás de escena.

Benzema ha revelado tanto, diciendo a AS cuando se le planteó que las cosas parecían un poco raras entre dos hombres que eran amigos cercanos en Madrid: “No, por favor. Hablamos en el vestuario. Nos abrazamos, hablamos... Luego en el campo no podemos ni debemos hacerlo de nuevo. ¿Lo mismo otra vez? Hay mucho respeto, estamos bien. No necesitamos demostrar nada. Estamos bien. Ambos hemos aprendido el uno del otro. Parece que tenemos que decir cosas o hacer cosas frente a la televisión. No es así. Mucho respeto. Nos encontramos en el campo y cada uno se centra en su propio juego.”