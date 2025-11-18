Karim Benzema revela sus verdaderos sentimientos sobre Cristiano Ronaldo tras el reencuentro frío con su excompañero del Real Madrid como rivales en la Saudi Pro League
Amigos convertidos en rivales: Ronaldo y Benzema ganaron muchos trofeos en Madrid
Benzema y Ronaldo formaron parte de la legendaria unidad ofensiva ‘BBC’ en España junto al internacional galés Gareth Bale. Disfrutaron juntos de triunfos en La Liga y la Liga de Campeones, mientras registraban cifras impresionantes en el departamento de goles.
Amigos se han convertido ahora en rivales, con ambos dirigiéndose a Arabia Saudita en 2023. Ronaldo fue el primero en dar ese paso, tras su salida del Manchester United, con Benzema siguiendo al cinco veces ganador del Balón de Oro después de obtener su propio Balón de Oro.
Benzema explica su relación con Ronaldo
Al-Ittihad ha tenido más éxito que Al-Nassr, con Benzema ganando un título de liga y la Copa del Rey en 2024-25, pero Ronaldo está decidido a corregir esos errores. Sin embargo, sufrió más desamor por la búsqueda de trofeos en los octavos de final de la Copa del Rey de esta temporada.
Ronaldo y Benzema no tuvieron mucho que decirse delante de las cámaras cuando Al-Ittihad y Al-Nassr se enfrentaron una vez más, pero fueron más amistosos detrás de escena.
Benzema ha revelado tanto, diciendo a AS cuando se le planteó que las cosas parecían un poco raras entre dos hombres que eran amigos cercanos en Madrid: “No, por favor. Hablamos en el vestuario. Nos abrazamos, hablamos... Luego en el campo no podemos ni debemos hacerlo de nuevo. ¿Lo mismo otra vez? Hay mucho respeto, estamos bien. No necesitamos demostrar nada. Estamos bien. Ambos hemos aprendido el uno del otro. Parece que tenemos que decir cosas o hacer cosas frente a la televisión. No es así. Mucho respeto. Nos encontramos en el campo y cada uno se centra en su propio juego.”
Benzema apunta: El veterano delantero sigue en plena forma
Benzema añadió sobre unirse a Ronaldo en la Saudi Pro League, con su presencia ayudando a hacer crecer el juego en el Medio Oriente: “Arabia Saudita necesita jugadores como Cristiano, o como yo, o como otros que han venido aquí para darles algunas de las cosas que tenemos en Europa. Tenemos que enseñar a los chicos locales lo que se necesita para que puedan ir a otros clubes. Es un país que se está abriendo. La gente es educada en sus interacciones diarias. Es un lugar muy bueno para mí.”
El exinternacional francés Benzema tiene ahora 37 años, pero ha anotado 46 goles para Al-Ittihad en 75 apariciones. Dijo sobre encontrarse en un buen lugar: “Sí, muchísimo. Cuando firmé, acababa de ganar el Balón de Oro esa temporada. No era el final de mi carrera; quería seguir jugando y disfrutando del fútbol. Me siento muy bien en este club. Los aficionados son geniales, y los muchachos también están deseosos de trabajar duro. Son cosas que realmente aprecio a diario.”
Sobre sus objetivos inmediatos, añadió: “Seguir marcando goles, seguir jugando, seguir creando jugadas, seguir dando y transmitiendo esa emoción a la gente. No solo en Arabia Saudita, sino al mundo entero del fútbol. Cada vez que piso el campo, quiero que la gente lo vea. Me gusta estar siempre haciendo cosas, incluso en los entrenamientos.”
¿Qué sigue para Benzema? Su contrato en Arabia Saudita se está acabando
Al igual que Ronaldo, Benzema se dirige hacia la jubilación. Aún no ha decidido qué sucederá cuando cuelgue las botas por última vez. Consultado sobre si podría pasarse a la gestión, el veterano delantero dijo: “No lo sé. Tengo amigos que ya están involucrados en la dirección técnica y siempre me hablan de eso, pero es difícil. Ser futbolista o entrenador parece diferente, pero es la misma presión. Es complicado.”
Por ahora, Benzema está completamente enfocado en sus compromisos como jugador. Solo está vinculado a un contrato hasta el próximo verano, cuando podría alcanzar la agencia libre, y celebrará su 38 cumpleaños el 19 de diciembre.