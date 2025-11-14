Karim Benzema responde al activista de extrema derecha mientras el delantero francés defiende a la actriz Lyna Khoudri por su homenaje a las víctimas en el décimo aniversario del ataque terrorista
Benzema defiende a su pareja contra críticas de la extrema derecha
Benzema ha confrontado públicamente a un activista de extrema derecha que lanzó un ataque contra su pareja, la actriz Khoudri, tras su participación en un homenaje solemne a las víctimas de los ataques en Francia. Khoudri participó en una conmemoración en TF1, leyendo el poema de Charlotte Delbo "Oración a los vivientes para perdonarlos por estar vivos," marcando el décimo aniversario de los trágicos eventos fuera del Stade de France.
El activista Damien Rieu criticó a Khoudri debido a sus presuntas acciones anteriores y su relación con Benzema. Rieu publicó en las redes sociales: "Para honrar a las víctimas del 13 de noviembre, no encontraron a nadie más que a Lyna Khoudri, pareja de Benzema, que dio 'me gusta' a una publicación que justificaba la decapitación de Samuel Paty (y que perdió su demanda contra mí cuando lo denuncié)."
Benzema respondió rápidamente a Rieu en su propia cuenta, defendiendo a Khoudri y condenando los comentarios del activista. "Hay quienes rinden homenaje y quienes se exhiben... Hay que ser increíblemente superficial para confundir un tributo con una actuación escenificada, Damien. Eres solo un extra en nuestro mundo," declaró el exinternacional francés. Esta fuerte reprimenda destaca la disposición de Benzema para proteger a su pareja y abordar lo que percibe como un intento cínico de politizar un momento de recuerdo.
El contexto emocional del homenaje del 13 de noviembre
El homenaje marcó un aniversario conmovedor para Francia, recordando los ataques terroristas coordinados que ocurrieron el 13 de noviembre de 2015. Estos ataques, que incluyeron bombardeos fuera del Stade de France durante un partido de fútbol entre Francia y Alemania, cobraron la vida de 130 personas y dejaron cientos de heridos. El estadio, donde el equipo nacional francés se enfrentó a Ucrania el día del aniversario, tiene una importancia particular como uno de los sitios del ataque.
La participación de Khoudri en el homenaje involucró la lectura de un poema poderoso, una forma común de recuerdo y una manera de honrar a los perdidos. La reacción de Benzema subraya su creencia de que una ocasión tan solemne debe ser respetada y no utilizada como plataforma para ataques personales o políticos. Su declaración implica una distinción clara entre actos genuinos de recuerdo y lo que él considera como exhibiciones superficiales de crítica.
Benzema apuntado por estrella saudí
Mientras se involucra en esta defensa fuera del campo, Benzema también está navegando un período desafiante en su carrera profesional con Al-Ittihad en la Pro League de Arabia Saudita. Los campeones vigentes han tenido un comienzo difícil de temporada, actualmente ubicándose en el octavo lugar después de 11 partidos, habiendo sufrido ya tres derrotas.
Benzema, de 37 años, se unió a Al-Ittihad con un contrato hasta el 30 de junio de 2026 y ha sido una figura central para el club, sirviendo como capitán del equipo. Sin embargo, sus actuaciones han estado bajo escrutinio recientemente. Tras la derrota de Al-Ittihad por 1-0 ante Al-Ahli en el Western Derby, el exdefensor de Al-Ittihad Rashed Al-Raheeb criticó públicamente a los jugadores extranjeros, apuntando específicamente a Benzema.
En una entrevista con Al-Riyadiya, Al-Raheeb declaró: "El francés Karim Benzema, capitán del equipo, estuvo ausente del partido y no hizo nada, al igual que su compatriota Moussa Diaby, que no estuvo a su nivel habitual. Mientras tanto, los jugadores extranjeros de Al-Ahli brillaron y dominaron durante los 90 minutos completos." También cuestionó la decisión del entrenador Sergio Conceicao de mantener a Benzema en el campo a pesar de su "nivel modesto". Esta crítica resalta la presión sobre Benzema para ofrecer actuaciones consistentes para su nuevo club.
El estado actual de Al-Ittihad muestra resultados mixtos, con una reciente victoria por 3-0 contra Sharjah seguida de un empate 4-4 con Khaleej, y la derrota 1-0 ante Al-Ahli. Las estadísticas personales de Benzema muestran una carrera con 345 goles y 84 asistencias en 635 apariciones en clubes, incluyendo una etapa muy decorada en el Real Madrid donde ganó numerosos títulos, incluyendo cinco Ligas de Campeones y cuatro títulos de La Liga.
La leyenda del Real Madrid bajo escrutinio antes de partidos clave
Benzema y Al-Ittihad enfrentan un calendario exigente, con un próximo partido contra Al-Riyadh el 21 de noviembre, seguido de un encuentro de la Liga de Campeones contra Al Duhail el 24 de noviembre. Estos partidos serán cruciales para que Al-Ittihad mejore su posición en la liga y progrese en la competencia continental.
El último incidente, aunque no relacionado con su rendimiento en el campo de juego, destaca aún más el nivel de atención y expectativa que se le exige al veterano delantero, tanto en su vida profesional como personal, particularmente en el contexto del debate público francés y las ambiciones globales de la Liga Pro Saudita.