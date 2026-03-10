Juventus, registrada la plusvalía de Alberto Costa al Porto: operación separada de Joao Mario

Empecemos por el verano pasado, es decir, por el mercado de fichajes de verano del año 2025.

Alberto Costa fue vendido al Oporto por 15 millones de euros, mientras que la Juventus fichó a Joao Mario de los Dragones por un importe fijo de 11,4 millones de euros, cifras establecidas por los comunicados de la propia Vecchia Signora.

Las operaciones, subraya Calcio&Finanza, generaron unos ingresos, un ajuste monetario a favor de los bianconeri —basado en la diferencia entre los importes fijos y algunos gastos accesorios— de aproximadamente 3 millones de euros.

La Juventus ha explicado que: «Estas operaciones, según los análisis realizados, pueden calificarse como separadas y distintas tanto desde el punto de vista contractual como sustantivo».