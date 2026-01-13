Jurgen Klopp "consideraría seriamente" abandonar el proyecto Red Bull por el Real Madrid después de ser nombrado como candidato para suceder al también héroe del Liverpool Xabi Alonso
Todo ha terminado para Alonso en Madrid.
La derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España del domingo resultó ser el final para Alonso en el Real Madrid. El club confirmó tras la derrota por 3-2 que el excentrocampista había dejado el club y sería sustituido por Arbeloa. El anuncio pone fin a unos meses difíciles para el exinternacional español en el Bernabéu. Su equipo ha dejado escapar una ventaja de cinco puntos en la cima de la tabla frente al Barcelona y ahora se sitúa a cuatro puntos detrás de sus eternos rivales en la carrera por coronarse campeones de La Liga. El mandato de Alonso también ha estado plagado de informes de problemas en el vestuario con varios de sus mayores estrellas, incluidos Vinicius Jr, Federico Valverde, Jude Bellingham y Kylian Mbappe.
- Getty
¿Podría Klopp asumir el cargo en Madrid?
Mientras Arbeloa se ha hecho cargo del Madrid por el momento, Klopp consideraría hacerse cargo en el verano si se le acercara una propuesta, según Sky Sports. Se dice que la perspectiva de entrenar al Real Madrid "tiene un gran atractivo" para Klopp y podría ser suficiente para tentarlo a regresar a la gestión futbolística. Klopp había sugerido previamente que no regresaría a la dirección, diciendo a The Athletic en septiembre que no extraña nada de su antiguo trabajo. El exentrenador de Liverpool también ha admitido anteriormente que ser entrenador lo llevó "muy lejos de la vida normal" y que ha estado disfrutando "un trabajo ahora que me satisface" con Red Bull.
¿Qué ha dicho Klopp sobre el Real Madrid?
A Klopp ya le han preguntado sobre la situación en el Real Madrid tras la salida de Alonso. Dijo a Servus TV que su teléfono ya ha estado sonando. Dijo: "De hecho, sí ha sonado, aunque no desde Madrid. Pero sí, definitivamente hubo algunas personas que sintieron que tenían que contactarme directamente al respecto. En primer lugar, creo que es otra señal de que algo no está del todo bien allí en este momento. Si Xabi Alonso, que en los últimos dos años en Leverkusen ha demostrado ser un talento excepcional en el entrenamiento - y creo que a su edad y con la cantidad de trabajos que ha tenido, se puede decir eso - se ve obligado a dejar Madrid solo seis meses después, eso muestra algunas cosas. Por un lado, muestra que hoy en día ya no hay tiempo. Por otro, las expectativas en el Real Madrid son obviamente enormes.
"Tomar una decisión así en el calor del momento, después de perder una final de copa contra el Barcelona ayer, dice mucho. Creo que ya habíamos estado escuchando rumores durante un tiempo. Y ahora, no sé si hacia ahí iba tu pregunta, pero esto no tiene absolutamente nada que ver conmigo, y tampoco provocó nada en mí, que probablemente habría sido la pregunta de seguimiento. Me sorprendió, eso es cierto, genuinamente sorprendido. Luego algunas personas me enviaron mensajes y respondí con varios emojis."
- AFP
¿Qué sigue para el Real Madrid?
Arbeloa, quien ha tomado el trabajo después de varios años a cargo del equipo de reserva, ya ha sido consultado sobre su futuro y si espera estar en el Real Madrid a largo plazo. Dijo en una conferencia de prensa: "He estado en este club durante 20 años, y estaré aquí mientras el Real Madrid quiera que esté. Esta es mi casa, y siempre lo será."
Los resultados y las actuaciones obviamente dictarán cuánto tiempo durará Arbeloa, con el Real Madrid listo para volver a la acción después de su decepción en la Supercopa de España contra el Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey el miércoles.