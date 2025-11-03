AFP
'Inteligente, exitoso, atractivo... ¡y yo!' - Jürgen Klopp se burla de sí mismo durante la visita de Red Bull al Paris FC
Klopp publica fotos del viaje en redes sociales
Jürgen Klopp generó revuelo en redes sociales durante su reciente visita al Paris FC, realizada como parte de sus nuevas funciones dentro del grupo futbolístico de Red Bull. El técnico alemán, de 58 años, quien ahora supervisa la estrategia de la red global de clubes de la marca, se reunió con los directivos del conjunto francés y posteriormente compartió en Instagram una foto junto a ellos. La acompañó con una frase que hizo sonreír a muchos: “Inteligente, exitoso, guapo… ¡y yo!”
El comentario autocrítico se volvió rápidamente viral, acumulando miles de “me gusta” de aficionados que extrañan su sentido del humor y carisma desde su salida del banquillo. Fue el clásico Klopp: ingenioso, cercano y espontáneo. Su aparición en París también representó una de sus presencias públicas más destacadas desde que asumió su nuevo cargo con Red Bull, lo que ha despertado especulaciones sobre el grado de implicación que podría tener con el club de la Ligue 1 en el futuro.
El exentrenador del Liverpool no tiene planes de regresar a la línea de banda
El viaje de Klopp a París forma parte de su rol dentro de la estructura global de fútbol de Red Bull, que abarca clubes como RB Leipzig, Red Bull Salzburg, New York Red Bulls, Red Bull Bragantino y Paris FC. Sus funciones incluyen supervisar métodos de entrenamiento, desarrollo de jugadores y estrategias de fichajes en toda la red, además de ayudar a unificar la filosofía futbolística de la marca a nivel mundial. La visita del alemán a Francia puso de relieve su creciente influencia dentro de la organización, aunque insiste en que su etapa como entrenador activo ha quedado atrás.
En una entrevista con The Athletic a principios de este año, Klopp fue categórico sobre la posibilidad de regresar al banquillo: “No. Para. Nada”, respondió al ser preguntado si echaba de menos dirigir. “Sabía que volvería a trabajar, pero también sabía que ya no quería hacerlo como entrenador.”
Ahora, su trabajo le permite aplicar su vasta experiencia para influir en varios equipos sin la presión de la Premier League o la Champions League.
Respecto a si su decisión es definitiva, añadió: “Eso es lo que pienso. Pero uno nunca sabe. Tengo 58 años. Si empezara de nuevo a los 65, todo el mundo dirá: ‘¡Dijiste que nunca lo harías!’ Eh, lo siento, ¡cuando lo dije estaba 100 % seguro! Eso es lo que pienso ahora. No extraño nada.”
Klopp disfruta de la libertad desde que dejó de entrenar
Desde que dejó el Liverpool en el verano de 2024, Klopp ha adoptado un nuevo ritmo de vida. Junto a su hijo Marc, es copropietario de Padel FC, una empresa con sede en Berlín dedicada a fomentar el rápido crecimiento del pádel. Actualmente, padre e hijo se preparan para inaugurar una instalación de última generación en el Wavertree Sports Park de Liverpool, lo que lleva a Klopp de regreso a la ciudad, aunque en un rol muy diferente.
“En 25 años, fui a dos bodas, incluida la mía”, bromeó, reflexionando sobre lo mucho más libre que es su agenda ahora. “He ido más veces al cine en las últimas ocho semanas que durante toda mi carrera como entrenador”.
Aun disfrutando de sus nuevos proyectos, Klopp sigue siendo una de las figuras más respetadas del fútbol, y los rumores sobre un posible regreso a Liverpool persisten. En el podcast Diary of a CEO, emocionó a los fanáticos al admitir: “Dije que nunca entrenaría a otro equipo en Inglaterra. Así que si regresara, entonces sería Liverpool. Sí, teóricamente es posible.”
Al mismo tiempo, enfatizó que no extraña la intensidad del trabajo: “No sabía cuándo empezaban los partidos. Simplemente estaba fuera. Jugaba deportes. Disfrutábamos la vida, pasábamos tiempo con los nietos, cosas completamente normales.”
Clave para las operaciones futbolísticas de Red Bull
Se espera que el trabajo de Klopp con Red Bull siga dando forma al futuro de su red de clubes, incluido el desarrollo del Paris FC mientras buscan consolidarse en la mitad alta de la Ligue 1. Su enfoque principal consiste en “supervisar, asesorar y trazar una visión estratégica” para toda la familia de clubes de Red Bull, un rol que él mismo ha descrito como “el equilibrio perfecto entre la implicación y la libertad”.
