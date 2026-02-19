(C)Getty images
Julian Álvarez revela su postura sobre su regreso a la Premier League como objetivo del Arsenal, antiguo delantero del Manchester City
Álvarez deja clara su preferencia por el español
Según se informa, el delantero del Madrid Álvarez ha aclarado sus preferencias en cuanto a su traspaso tras los intensos rumores sobre su regreso a Inglaterra. El mes pasado se rumoreaba que el exjugador del Manchester City estaba considerando fichar por el Arsenal y, según se informa, su valor ronda los 87 millones de libras esterlinas. Se cree que los Gunners son uno de los varios clubes de la Premier League interesados en el ganador de la Copa del Mundo de 26 años, junto con el Chelsea y el Manchester United. Sin embargo, informes recientes sugieren que el argentino no está necesariamente buscando volver al Reino Unido por el momento.
La publicación española Sport afirma que Álvarez preferiría fichar por el Barcelona si decidiera abandonar el equipo de Diego Simeone. A pesar del gran interés de los equipos ingleses, se sugiere que el delantero preferiría quedarse en España. Si bien esto supone un golpe para las esperanzas del Arsenal de fichar a un goleador de garantías, la conocida dificultad del Barcelona para hacer frente a las elevadas valoraciones de los traspasos podría seguir animando a los Gunners. Mientras tanto, según se informa, el Atlético ha tomado medidas para proteger su activo ofreciéndole un nuevo contrato para ahuyentar a los pretendientes, a pesar de que su actual contrato está vigente hasta 2030.
El Atlético se mantiene firme sobre el futuro de Álvarez
A pesar de los persistentes rumores sobre un posible traspaso al Emirates Stadium o al Camp Nou, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha decidido acallar cualquier especulación sobre una posible salida. En declaraciones a la cadena egipcia Win Win, Cerezo afirmó: «Julian es un jugador bajo contrato con el Atlético de Madrid y está contento. Nadie del Barça se ha puesto en contacto oficialmente con nosotros para ficharlo, y eso es todo». Este mensaje desafiante al Barcelona sugiere que los colchoneros no tienen ningún interés en vender a su fichaje estrella, a pesar de su reciente sequía goleadora en La Liga.
Diego Simeone también ha salido en defensa de su estrella, que ha tenido problemas para recuperar su forma durante los meses de invierno. Cuando se le preguntó por la falta de goles del argentino, un frustrado Simeone respondió: «¿En serio? ¿Me estás preguntando eso en serio? La verdad es que Julián Álvarez habla por sí mismo, por el nombre que tiene, la autoridad que tiene y la carrera que ha construido, ¿no?». Aunque los goles se han agotado desde noviembre, la fe del entrenador sigue intacta.
Los Gunners siguen la pista a la sensación del Inter
De manera similar, según se informa, el Inter planea impedir que el Arsenal intente fichar al joven delantero Pio Esposito. El jugador de 20 años está viviendo una temporada espectacular en el Inter, con siete goles y seis asistencias en 32 partidos. Esposito fue ascendido al primer equipo del Inter tras su fructífera cesión al Spezia y, al parecer, las actuaciones del internacional italiano no han pasado desapercibidas para el departamento de ojeadores del Emirates Stadium.
El medio italiano Tuttosport informa de que el Inter está trabajando para ampliar el contrato del delantero tras el interés mostrado por el Arsenal. El equipo italiano ya ha demostrado su determinación de retener al cotizado delantero. Tras ver cómo su valor se ha disparado en los últimos 12 meses, los nerazzurri están desesperados por atarlo con un contrato a largo plazo para alejar el interés de los grandes de la Premier League. Para el Arsenal, Esposito encaja en el perfil de un joven talento con un gran potencial listo para explotar.
El Arsenal, cauteloso en la primera prueba de Tudor
El Arsenal espera dar un bautismo de fuego a Igor Tudor en su primer partido como entrenador del Tottenham, mientras que los Spurs pretenden frustrar las aspiraciones de título de sus rivales. En plena lucha por la gloria nacional, los gigantes del norte de Londres siguen muy de cerca el mercado para reforzar sus opciones ofensivas. Un nombre que ha surgido constantemente es el del exjugador del Manchester City Álvarez, que cambió el Etihad por la vida bajo las órdenes de Simeone en el Atlético de Madrid.
