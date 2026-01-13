El mundo del fútbol todavía se está recuperando de la salida repentina de Alonso. El entrenador de 44 años vio truncado su trabajo soñado tras una derrota decepcionante en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona, un resultado que llevó al presidente del club, Florentino Pérez, a tomar la decisión a mitad de temporada. Mientras los expertos y los aficionados debaten sobre la justicia de la decisión, uno de los atletas más dominantes en la historia de los deportes de combate ha dejado clara su postura.

Khabib, el ex campeón de peso ligero de la UFC y un reconocido aficionado del Real Madrid, recurrió a Instagram para expresar su frustración por la noticia. Conocido por su disciplina, respeto y lealtad en el octágono, el luchador ruso estaba indignado por lo que considera una traición de un entrenador de primera clase por parte de un grupo de jugadores de bajo rendimiento. En una serie de historias publicadas para sus millones de seguidores, 'The Eagle' lanzó un ataque mordaz sobre la cultura dentro del vestuario del Madrid, sugiriendo que el poder de los jugadores se ha descontrolado a expensas de la estabilidad del cuerpo técnico.