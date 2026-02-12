Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Martin Zubimendi Arsenal GFXGetty/GOAL

¿Jugador de la temporada de la Premier League? Martin Zubimendi merece más reconocimiento por su papel en la lucha por el título del Arsenal.

El Arsenal es el gran favorito para ganar la Premier League esta temporada. Se ha colocado en una posición dominante cuando queda aproximadamente un tercio de la campaña y debería poder rematar la faena de aquí en adelante. Ha sido un verdadero esfuerzo de equipo, en el que todos los miembros de la plantilla de Mikel Arteta han aportado su granito de arena, pero siempre habrá quien reclame que se corone a un jugador por encima de los demás. ¿Por qué no puede ser Martin Zubimendi?

Fichado por el Real Sociedad por 55,8 millones de libras (76,3 millones de dólares) el verano pasado, el internacional español se ha integrado a la perfección en el Emirates Stadium. Parece y se siente como un jugador del Arsenal de cualquiera de sus épocas de éxito, y aquí está, ayudándoles a luchar por su primer título en 22 años.

La transición de Zubimendi a la Premier League le ha hecho parecer un veterano curtido, pero sus actuaciones no han suscitado mucho entusiasmo. Es hora de que eso cambie y de que se gane el reconocimiento que se merece.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-ARSENALAFP

    Mostrando al Liverpool lo que se está perdiendo

    Zubimendi se dio a conocer ante el público inglés en 2024. Antes de verse envuelto en una saga de traspasos, se hizo famoso por sustituir sin problemas a Rodri en la victoria de España sobre Inglaterra en la final de la Eurocopa. Aunque la estrella del Manchester City ganaría el Balón de Oro de ese año, el caso de Rodri se vio debilitado por el hecho de que los que a la postre se proclamaron campeones de Europa no perdieron el ritmo con la entrada de Zubimendi.

    «Es un gran jugador», dijo Rodri el año pasado sobre su suplente en La Roja. «Tiene la disciplina y la mentalidad que pueden llevarlo a convertirse en uno de los mejores, si es que no lo es ya. Hablé con él el otro día y le dije que era su momento, que le dejaba las llaves del equipo».

    Tras ganar la Eurocopa 2024, Zubimendi fue muy cortejado por el Liverpool, que estaba convencido de que podría persuadirlo para que dejara el Real Sociedad, el club de su infancia. Se le consideraba el metrónomo perfecto para el centro del campo en el que quería apoyarse el nuevo entrenador, Arne Slot. Pero después de mostrar inicialmente su disposición a fichar, Zubimendi cambió de opinión, y algunos informes afirman que la intervención de Arteta sobre un traspaso dentro de un año marcó una diferencia crucial.

    No importó al Liverpool en la temporada 2024-25, ya que superó al Arsenal en la Premier League por 10 puntos con un mediocampo formado por Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister y Dominik Szoboszlai, aunque esta temporada han parecido lamentablemente fuera de ritmo en el centro del campo. Los Gunners, por su parte, parecen más equilibrados que nunca.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-SUNDERLANDAFP

    El socio perfecto para el arroz

    Sin duda, al Arsenal le ha ayudado que Zubimendi se haya encontrado en una situación en la que su compañero en el centro del campo es una superestrella que vale 105 millones de libras (144 millones de dólares). Dicho esto, todavía tiene que encajar y adaptarse al sistema de Arteta, lo cual es una tarea difícil para cualquier jugador nuevo, dado lo consolidado que está el núcleo del equipo en este momento del proyecto.

    «Ha sido muy fácil jugar con él», dijo Declan Rice sobre Zubimendi esta temporada, quizás consciente de que nunca antes había tenido un compañero así en un club. «Lo fichamos en verano y normalmente se tarda un tiempo en crear una conexión. Pero desde el primer momento que pasamos juntos en la pretemporada, supe que iba a jugar bien al fútbol con él.

    Me gustó mucho como persona y como jugador. A medida que han ido pasando los partidos, nuestra compenetración ha sido extraordinaria. Es un tipo estupendo. Es el número 6 de España y sabemos cómo son los números 6 españoles. Son los mejores en la primera fase de construcción, en girar con el balón y jugar hacia delante, en jugar en los espacios, y eso es exactamente lo que tenemos con él.

    Todos confiamos en él con el balón. Si hay un jugador encima tuyo, es fácil pasarle el balón y todos nos sentimos muy seguros con él. Ha sido muy bueno para nosotros, un jugador increíble».

    Hay una dualidad muy clara entre Zubimendi y Rice, que combinan conceptos modernos con la política tradicional de «uno se queda, otro se va». Apenas hay puntos débiles entre ellos que puedan ser explotados. Ambos pueden llevar el balón y son resistentes a la presión. Mientras que Zubimendi tiene más elegancia y visión de juego, Rice tiene la potencia necesaria para superar a varios jugadores y recuperar el balón. Y ahora son amenazas cruciales para un equipo que no puede confiar realmente en sus tres delanteros para marcar goles.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    Amenaza de gol

    En siete temporadas con la Real Sociedad, el mayor número de goles que Zubimendi había marcado en una temporada fue cuatro, en la 2023-24. Sus otras marcas tras debutar en el primer equipo fueron cero, cero, cero, tres, uno y dos. Ya lleva seis en 34 partidos con el Arsenal.

    El último gol de Zubimendi llegó en la victoria por 3-0 del sábado sobre el Sunderland, con un disparo lejano que entró por el interior del poste y rompió el empate en un partido que amenazaba con ponerse tenso. Este gol fue diferente a los demás que ha marcado con los Gunners, en los que su experta e inesperada habilidad en el último tercio del campo o su arma secreta, el juego aéreo, marcaron la diferencia.

    «Ahora está contribuyendo al equipo de una manera que probablemente no esperábamos, pero realmente tiene la intuición y la calidad para crear esos momentos dentro y alrededor del área», dijo Arteta sobre Zubimendi tras su actuación contra el Sunderland.

    Pero esa es la cuestión, ¿no? Los mejores jugadores, especialmente los centrocampistas de este tipo, te sorprenden y añaden matices a su juego que no esperabas. Rice es, irónicamente, otro gran ejemplo. Durante sus primeros años en el primer equipo del West Ham, se esperaba que se convirtiera en un centrocampista defensivo estándar, o quizás que retrocediera aún más para convertirse en un central de lujo. Con cada temporada que pasaba, desarrollaba nuevas habilidades hasta que fue vendido por una cifra de nueve dígitos a un equipo con ambiciones de ganarlo todo.

    Por su parte, cuando Rodri ganó el Balón de Oro, lo hizo tras una temporada en la que marcó nueve goles con el Manchester City, ocho de ellos en la Premier League.

  • Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    La última pieza del rompecabezas

    Todo el mundo esperaba que la pieza final del Arsenal que les llevaría de ser aspirantes a campeones fuera quienquiera que llegara como nuevo delantero. Toda la presión ha recaído sobre Viktor Gyokeres, y aunque sus números parecen un poco más saludables tras su reciente racha goleadora (13 goles en 32 partidos como Gunner), sigue tratando el balón como si fuera una bomba cuando no dispara a puerta.

    La temporada generalmente decepcionante del sueco hasta ahora ha provocado el clamor por el regreso de Kai Havertz y Gabriel Jesus tras sus respectivas lesiones de larga duración, pero tampoco son precisamente goleadores prolíficos ni rematadores clínicos. Es más, Bukayo Saka ha perdido medio paso desde que se recuperó de una operación de isquiotibiales el año pasado y el resto de delanteros de Arteta tampoco han contribuido con goles para compensar estas carencias.

    Ha sido Zubimendi, entre otros, quien ha tenido que ayudar a llevar la carga. Habría sido fácil para un número 6 llegar al club procedente de una liga extranjera y apoyarse en la excusa habitual de que necesita tiempo para adaptarse y eludir esta responsabilidad, pero él solo se ha envalentonado y empoderado con ella. Y eso sin tener en cuenta para qué se fichó a Zubimendi en primer lugar.

  • FBL-ENG-PR-LEEDS-ARSENALAFP

    ¿El mejor jugador del Arsenal?

    No ha habido mucha diferencia entre los mejores jugadores del Arsenal esta temporada. Gyokeres, considerado una vez más como un jugador con un rendimiento inferior al esperado o poco cualificado, es el máximo goleador del equipo con 13 goles. Le siguen Gabriel Martinelli, suplente durante la mayor parte de la campaña, con 10 goles, y Saka, con siete.

    A menos que alguien consiga una racha goleadora como la de Gareth Bale en 2012-13, es difícil imaginar que quien termine como máximo goleador de los Gunners sea recordado como su mejor jugador en 2025-26. Es un título que está en juego.

    A principios de temporada, parecía que Gabriel Magalhaes, imán de las jugadas a balón parado, se llevaría el galardón, tal era el miedo que el Arsenal infundía a los equipos de toda Europa. Una lesión a principios de invierno frenó su progresión y los equipos rivales han empezado a neutralizar su impacto en los córners y los tiros libres, aunque esto solo ha servido para que otros jugadores causen estragos en su lugar.

    Solo Rice, otra estrella del Arsenal que seguramente estará en las conversaciones sobre el Jugador del Año durante los próximos meses, ha jugado más partidos que Zubimendi esta temporada, y eso es solo 35 contra 34. Ambos están en el equipo cada tres días y suelen jugar los 90 minutos completos. Podría convertirse en un duelo directo entre su pareja de centrocampistas por el honor.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carrera por el POTY

    Los premios al Jugador del Año suelen recaer en el mejor jugador del equipo campeón. En los últimos cinco años, el único jugador que ha ganado el premio de la PFA o de la Asociación de Periodistas de Fútbol sin terminar primero ha sido Mohamed Salah en 2021-22, y eso se debió a su increíble temporada individual. Este año no hay ningún candidato fuera del Arsenal.

    Los principales rivales de los Gunners para estos premios provienen de su rival por el título, el Manchester City, donde Erling Haaland sigue liderando la carrera por la Bota de Oro, mientras que Antoine Semenyo también se encuentra entre los tres primeros en cuanto a goles marcados. No ha habido ninguna otra campaña individual destacada que merezca arrebatarle el premio a un jugador del Arsenal, ni un caso como el de 2008-09, cuando Ryan Giggs se llevó el premio gracias a su legado después de que el Manchester United, con un esfuerzo similar de todo el equipo, revalidara el título.

    Si el Arsenal vuelve a alejarse en la carrera por el título, el debate sobre el Jugador del Año volverá a ser el centro de atención. No hay muchos argumentos en contra de que Zubimendi gane.

    Traducido automáticamente por GOAL-e

Premier League
Brentford crest
Brentford
BRE
Arsenal crest
Arsenal
ARS
0