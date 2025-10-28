Jude Bellingham supuestamente lanzó un comentario brutal contra el Barcelona después del enfrentamiento con Pedri durante la victoria de Real Madrid en el Clásico

El último Clásico fue un partido lleno de incidentes para Bellingham, quien estuvo en el centro de todo lo que hizo bien el Real Madrid, pero también se vio envuelto en incidentes fuera de la pelota, lo que ha restado mérito a su buen desempeño. El internacional inglés fue captado en cámara haciendo un gesto obsceno, señalando hacia su entrepierna mientras sacaba la lengua frente a los aficionados. El incidente se propagó rápidamente en las redes sociales, y se hicieron comparaciones con el mismo gesto que Bellingham hizo en la Euro 2024 después de anotar para Inglaterra contra Eslovaquia, por lo cual la UEFA le impuso una multa de £25,000 y una suspensión de un partido.

Y hubo otro incidente, que involucra al joven prodigio del Barcelona Lamine Yamal, quien, solo días antes del gran enfrentamiento, enfureció a los jugadores del Real al decir, "sí, se roban, se quejan todo el tiempo", en Twitch. Horas después del partido, Bellingham se dirigió a Instagram para compartir algunas fotografías del encuentro, y en el pie de foto, la estrella inglesa lanzó una clara indirecta a Yamal. Bellingham escribió: "Hablar es barato. ¡¡¡HALA MADRID SIEMPRE!!!"

Pero Bellingham estaba interesado en centrarse principalmente en la victoria. Se refirió al sitio web oficial del club, y dijo: "Es una victoria muy importante para nosotros. Estamos muy felices y es un buen día. Todos hicimos un gran esfuerzo. Por eso merecemos los tres puntos. En la primera mitad, fuimos realmente decisivos con el balón. Cada vez que teníamos la posesión, terminaba con un buen tiro o algo positivo. En la segunda mitad, fue más trabajo defensivo. (Eder) Militao, (Dean) Huijsen, (Álvaro) Carreras y (Dani) Carvajal cuando entró estuvieron muy bien. Pero fue una actuación magnífica de todo el equipo."