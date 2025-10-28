Jude Bellingham supuestamente lanzó un comentario brutal contra el Barcelona después del enfrentamiento con Pedri durante la victoria de Real Madrid en el Clásico
Bellingham brilla en el escenario más grande
Bellingham ofreció otra actuación decisiva en El Clásico con un gol y una asistencia en la victoria de Real por 2-1 sobre el Barcelona. El centrocampista inglés continuó su tendencia de ser un jugador decisivo contra el Barcelona, jugando un papel fundamental para asegurar los tres puntos. Bellingham proporcionó un pase perfecto a Kylian Mbappe para abrir el marcador en el minuto 22. Luego mostró su instinto ofensivo al marcar el gol de la victoria justo antes del descanso, rematando con maestría un pase de cabeza de Eder Militao. Fue una actuación que borró los temores sobre si Bellingham volvería a su mejor nivel después de recuperarse de una cirugía en el hombro, mientras ayudaba al Real Madrid a despegarse cinco puntos en la cima de La Liga.
- AFP
El punto álgido Bellingham/Pedri
Sin embargo, Bellingham también ha sido acusado de hacer referencia al infame caso Negreira después de un incidente que involucró a Pedri y al árbitro César Soto Grado. Después de una falta cometida por Bellingham en la segunda mitad, Pedri apeló al árbitro Soto Grado para que lo expulsara. Según informes en España, Bellingham respondió burlonamente, diciéndole a Pedri: "¡Ni con Negreira!". El supuesto comentario fue una indirecta a la investigación en curso sobre los pagos de millones de euros del Barça a José María Enríquez Negreira, un exvicepresidente del comité de árbitros de España. El incidente aumentó las tensiones entre los clubes rivales durante el acalorado partido.
El caso Negreira sigue enardeciendo
El caso Negreira es una investigación en curso sobre corrupción deportiva relacionada con pagos realizados por el Barcelona a Jose Maria Enriquez Negreira, el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de España. Entre 2001 y 2018, el Barcelona pagó a empresas vinculadas a Negreira alrededor de 7,3 millones de libras (9,7 millones de dólares). Mientras que el club afirma que estos pagos fueron por informes técnicos legítimos, los fiscales alegan que estaban destinados a influir en las decisiones arbitrales.
En 2024, un tribunal español desestimó los cargos de soborno porque Negreira no fue considerado un funcionario público, pero la investigación continúa bajo acusaciones de corrupción deportiva. Las pruebas recopiladas incluyen "informes fantasma" y documentación faltante. El escándalo ha dañado la reputación del Barcelona y ha llevado a investigaciones por parte de la UEFA, con clubes rivales como el Real Madrid uniéndose a los procedimientos legales.
- Getty Images Sport
Bellingham en el centro de atención
El último Clásico fue un partido lleno de incidentes para Bellingham, quien estuvo en el centro de todo lo que hizo bien el Real Madrid, pero también se vio envuelto en incidentes fuera de la pelota, lo que ha restado mérito a su buen desempeño. El internacional inglés fue captado en cámara haciendo un gesto obsceno, señalando hacia su entrepierna mientras sacaba la lengua frente a los aficionados. El incidente se propagó rápidamente en las redes sociales, y se hicieron comparaciones con el mismo gesto que Bellingham hizo en la Euro 2024 después de anotar para Inglaterra contra Eslovaquia, por lo cual la UEFA le impuso una multa de £25,000 y una suspensión de un partido.
Y hubo otro incidente, que involucra al joven prodigio del Barcelona Lamine Yamal, quien, solo días antes del gran enfrentamiento, enfureció a los jugadores del Real al decir, "sí, se roban, se quejan todo el tiempo", en Twitch. Horas después del partido, Bellingham se dirigió a Instagram para compartir algunas fotografías del encuentro, y en el pie de foto, la estrella inglesa lanzó una clara indirecta a Yamal. Bellingham escribió: "Hablar es barato. ¡¡¡HALA MADRID SIEMPRE!!!"
Pero Bellingham estaba interesado en centrarse principalmente en la victoria. Se refirió al sitio web oficial del club, y dijo: "Es una victoria muy importante para nosotros. Estamos muy felices y es un buen día. Todos hicimos un gran esfuerzo. Por eso merecemos los tres puntos. En la primera mitad, fuimos realmente decisivos con el balón. Cada vez que teníamos la posesión, terminaba con un buen tiro o algo positivo. En la segunda mitad, fue más trabajo defensivo. (Eder) Militao, (Dean) Huijsen, (Álvaro) Carreras y (Dani) Carvajal cuando entró estuvieron muy bien. Pero fue una actuación magnífica de todo el equipo."