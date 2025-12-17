Jude Bellingham sorprende al compartir fotos inéditas con Ashlyn Castro en su cumpleaños

Durante meses circularon rumores sobre una posible separación entre Bellingham y la modelo estadounidense Ashlyn Castro, pero ella desmintió las especulaciones en octubre con un mensaje de cumpleaños para el futbolista: “¡Feliz cumpleaños! ¡Te quiero mucho!”.

En otra publicación, Castro destacó las cualidades de su pareja: “La persona más atenta, de buen corazón, trabajadora e increíble que he conocido. Traes mucha luz a este mundo”.

En febrero, la pareja fue vista junta en las gradas durante el partido del Madrid contra Girona, mientras Bellingham estaba suspendido tras recibir una polémica tarjeta roja frente al Osasuna.

Castro ha sido descrita como alguien que sabe manejar la atención mediática. Un conocedor del medio aseguró: “Lo que es seguro es que Ashlyn sabe cómo navegar en el centro de atención. Con años de experiencia en el mundo de los famosos, entiende cómo mantener la intriga mientras protege su vida privada. Si se convierte en una presencia permanente junto a Jude o prefiere mantenerse en segundo plano, está por verse. Pero por ahora, donde vaya Ashlyn, la atención la sigue”.