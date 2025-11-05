Getty Images Sport
Jude Bellingham responde a los abucheos de los aficionados del Liverpool a Trent Alexander-Arnold en Anfield
Los aficionados del Liverpool abuchearon a Alexander-Arnold
Los abucheos resonaron en Anfield cuando el exdefensor del Liverpool, Trent Alexander-Arnold, ingresó al campo en el minuto 82, reemplazando a Arda Guler, durante la derrota 1-0 del Real Madrid. Esta fue su primera aparición en Anfield desde su último partido con los Reds en la temporada 2024-25, frente al Crystal Palace.
Alexander-Arnold decidió no renovar su contrato con el Liverpool, aunque el Madrid pagó 10 millones de euros para liberarlo antes y permitirle jugar con Los Blancos en la Copa Mundial de Clubes. Antes del encuentro europeo del martes, el inglés fue tildado de “rata” por algunos aficionados, y su famoso mural en Liverpool fue vandalizado, reflejando el descontento de parte de la afición local.
La respuesta de Bellingham a los abucheos a Alexander-Arnold
El compañero de Alexander-Arnold en el Real Madrid y en la selección inglesa, Jude Bellingham, se refirió a la hostil recepción de los aficionados locales en declaraciones a Amazon Prime:
"Obviamente, es una de esas cosas en el fútbol. Los abucheos de los aficionados no reflejan lo que realmente sienten por él. Creo que es más para dar ventaja a su equipo y desconcentrarlo un poco. Estoy seguro de que aprecian todo lo que ha hecho por el club. Es una de esas cosas."
Bellingham hace historia en la Champions League
La noche resultó decepcionante para Bellingham y compañía, ya que un gol de Alexis Mac Allister en el minuto 61 aseguró los tres puntos para los anfitriones. Sin embargo, el mediocampista inglés hizo historia en Europa, eclipsando a Lionel Messi y a su compañero del Madrid, Kylian Mbappé. Con apenas 22 años y 128 días, el exprodigio del Birmingham City superó el récord de larga data de Iker Casillas, convirtiéndose en el jugador más joven en alcanzar 50 apariciones en la competición de clubes más prestigiosa de Europa.
Desde su traslado del Dortmund al Real Madrid en el verano de 2023, Bellingham ha cumplido, y posiblemente superado, las expectativas. Debutó en la capital española marcando goles en sus primeros cuatro partidos de la Champions League, consolidándose como el corazón de un equipo que ganaría la competición bajo Carlo Ancelotti en la temporada 2023-24. Esa racha lo convirtió en solo el cuarto jugador del Madrid en el siglo XXI en anotar en su debut tanto en LaLiga como en la Champions League, uniéndose a figuras como Cristiano Ronaldo, Isco y Marco Asensio. Y la cadena de récords de Bellingham apenas comienza.
Un comienzo complicado en Madrid para Alexander-Arnold
Sin embargo, Alexander-Arnold ha tenido un inicio mucho más complicado en su etapa en Madrid. El graduado de la academia del Liverpool solo ha sido titular en tres partidos para el equipo de Xabi Alonso hasta la fecha, comenzando como segunda opción detrás de Dani Carvajal al inicio de la temporada.
Un problema en los isquiotibiales también retrasó su integración, pero ahora se espera que tenga una oportunidad en el once titular, ya que Carvajal estará fuera hasta el nuevo año por una grave lesión de rodilla. El lateral de 27 años apunta a ser titular como lateral derecho cuando Los Blancos visiten al Rayo Vallecano el domingo.
