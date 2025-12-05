Jude Bellingham recibe un impulso de cara al Mundial 2026 mientras Thomas Tuchel analiza la lista de Inglaterra

Los Tres Leones cuentan con profundidad en casi todas las líneas, con jugadores capaces de intervenir y cubrir cualquier problema de forma o lesión. Thomas Tuchel se encuentra en la envidiable posición de poder elegir entre una abundante piscina de talento estelar.

Aunque se han planteado dudas sobre las opciones defensivas de Inglaterra —especialmente en el lateral izquierdo, donde todavía no hay un dueño claro—, el equipo dispone de múltiples alternativas en ataque.

Harry Kane sigue siendo el indiscutible número 9 y capitán, sin rivales cercanos por el momento. En cambio, las posiciones creativas y los extremos presentan decisiones más complicadas.

Jugadores como Bukayo Saka, Cole Palmer, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Jack Grealish, Phil Foden, Morgan Rogers, Eberechi Eze, Jarrod Bowen, Noni Madueke, Jude Bellingham y Morgan Gibbs-White sueñan con viajar a Estados Unidos, Canadá y México el próximo verano.

No todos podrán ser seleccionados. Ha surgido la pregunta de si el ‘Galáctico’ del Real Madrid, Bellingham, podría quedarse fuera, ya que Tuchel ha dejado claro que no llevará a ningún jugador conflictivo que pueda poner en riesgo la armonía del grupo.