Jude Bellingham lleva a su novia Ashlyn Castro a una cita de San Valentín en el Real Madrid, mientras la estrella lesionada arrastra a la modelo WAG al Bernabéu

Bellingham no se iba a perder la contundente victoria en casa de los blancos, un resultado que amplió a ocho partidos la racha de victorias del Real Madrid en la liga. Gonzalo García adelantó al gigante madrileño a los cinco minutos de partido, pero la Real Sociedad empató en el minuto 21 con un gol de Mikel Oyarzabal desde el punto de penalti que superó a Thibaut Courtois.

La Real solo mantuvo el empate durante cuatro minutos, ya que Vinicius Junior volvió a adelantar al equipo de Álvaro Arbeloa a mitad de la primera parte. Federico Valverde duplicó la ventaja del Real Madrid a la media hora de juego, antes de que Vinicius Junior marcara su segundo gol y el cuarto del Real Madrid poco después del descanso.

La victoria no solo significó que el Real Madrid superara a su rival, el Barcelona, antes de su partido contra el Girona el lunes por la noche, sino que también supuso una rara aparición pública conjunta de ambos.

Bellingham y Castro han mantenido su relación en secreto desde que la hicieron pública en enero. La modelo estadounidense Castro, que cumplió 28 años en diciembre, y Bellingham se conocieron tras intercambiar mensajes en Instagram.