'¡Estamos con él hasta la muerte!' - Jude Bellingham defiende a Xabi Alonso y niega crisis en el Real Madrid

Xabi Alonso, quien asumió el mando en el Santiago Bernabéu tras la salida de Carlo Ancelotti el pasado verano, ha estado bajo un intenso escrutinio en las últimas semanas. Pese a contar con una plantilla repleta de talento —con nombres como Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y el propio Jude Bellingham—, el Real Madrid ha atravesado una etapa irregular que ha permitido al Barcelona tomar ventaja en lo más alto de LaLiga. En la capital española incluso han surgido rumores sobre posibles fricciones entre el técnico y algunos jugadores clave, especialmente por decisiones tácticas y cambios durante los partidos.

Sin embargo, Bellingham fue tajante al desmentir esas versiones y dibujó la imagen de un vestuario unido que confía plenamente en los métodos de Alonso.

“Cuando las cosas no salen bien, se inventan muchos problemas”, afirmó el centrocampista inglés al referirse al ruido mediático. “Nosotros sabemos lo que realmente ocurre dentro del vestuario. Desde fuera se ve todo de otra manera. Estamos todos con el entrenador, no hay ningún debate”.

El inglés fue más allá y describió al exentrenador del Bayer Leverkusen como una figura cohesionadora puertas adentro, muy distinta a la imagen divisiva que algunos medios han intentado proyectar.

“Es muy positivo, una influencia muy positiva, y estamos trabajando para mejorar”, concluyó Bellingham. “Estamos todos con el entrenador a muerte”.