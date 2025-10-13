Goal.com
Jude Bellingham, Cole Palmer y ocho de los 'jugadores más talentosos' de Inglaterra bajo seria amenaza tras la severa advertencia de Thomas Tuchel sobre el Mundial

"No estamos reuniendo a los jugadores más talentosos, estamos tratando de construir un equipo. Los equipos ganan trofeos, nadie más." Si alguien tenía dudas sobre si el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, planeaba mantenerse fiel a su política de selección poco popular con el Mundial acercándose rápidamente, esas palabras contundentes antes de la victoria amistosa sobre Gales lo confirmaron más o menos.

Hasta la fecha, el mandato del técnico alemán ha sido marcado por decisiones cuestionables sobre quién merece un lugar en su equipo, con varios jugadores en forma siendo pasados por alto y jugadores como Jordan Henderson y Ruben Loftus-Cheek siendo sorprendentemente reintegrados después de un tiempo lejos del ámbito internacional.

"Así es el fútbol internacional," continuó el entrenador de los Three Lions. "Pero lo que me estás devolviendo no es lo que estoy diciendo. Estás jugando el juego que dice: 'Él (Tuchel) está diciendo que los demás que no están en el equipo, no puedes construir un equipo con ellos'. No es así. Construimos un equipo con los jugadores que estaban disponibles y lo hicieron tan bien que volvemos a ir con ellos. Nadie dijo que no podemos hacer lo mismo con ellos. O incluso mejor, o tal vez al mismo nivel, con los otros."

Sin embargo, la determinación de Tuchel de seguir con el mismo grupo en octubre que le impresionó en la pausa internacional de septiembre ha llevado a más exclusiones controvertidas, dejando fuera a algunos de los nombres más importantes del país con solo un puñado de partidos quedando antes de que Inglaterra, salvo una catástrofe absoluta en esos partidos de clasificación finales, esté alineándose para la Copa del Mundo en América del Norte el próximo verano.

"Por este momento mantenemos nuestra elección y la declaración radical es que no recogemos a los jugadores más talentosos," continuó el manager. "Recogemos a los chicos que tienen la cohesión para ser el mejor equipo. Porque necesitamos llegar como el mejor equipo. Llegaremos como desvalidos en la Copa del Mundo porque no la hemos ganado en décadas y jugaremos contra equipos que la han ganado repetidamente durante ese tiempo. Así que tenemos que llegar como un equipo o no tendremos ninguna posibilidad."

Esta fue una clara advertencia para las estrellas 'más talentosas' de Inglaterra. Con eso en mente, GOAL evalúa a los ocho jugadores que están más amenazados en el período previo al torneo...

    Trent Alexander-Arnold

    A pesar de ser indiscutiblemente uno de los mejores laterales del planeta, Trent Alexander-Arnold nunca ha sido un titular garantizado para su país, un jugador creativo de lujo desde la defensa que es algo así como un desajuste táctico, y esa es una tendencia que ha continuado con Tuchel.

    El hombre del Real Madrid ha visto solo 26 minutos de acción para Inglaterra desde que comenzó en serio el mandato del alemán, lo que ocurrió contra el modesto Andorra en junio. Se perdió la convocatoria de marzo por lesión y fue pasado por alto para la ventana internacional de finales de verano mientras Reece James y Tino Livramento fueron elegidos por delante de él. "Es un gran jugador que siempre estará en disputa", dijo Tuchel en ese momento. "Sé que quería estar aquí, lo cual es muy importante. Simplemente elegí a otros debido a la competencia".

    Sin embargo, otro problema de estado físico significó que Alexander-Arnold no estaba disponible para la última serie de internacionales este mes, limitando sus oportunidades para impresionar y con James, quien jugó bajo Tuchel en Chelsea, ahora firmemente por delante de él en el orden jerárquico. Si no puede volver a entrar en el equipo en noviembre, podría ser el final de sus posibilidades para la Copa del Mundo.

    Jude Bellingham

    Parece impensable que Jude Bellingham no sea central en los planes de Inglaterra en EE. UU., Canadá y México el próximo año, si los Tres Leones se clasifican como se espera, pero las palabras de Tuchel y la sorprendente decisión de dejarlo fuera del campamento de octubre han cuestionado su participación.

    El centrocampista dinámico no participó en septiembre después de someterse finalmente a una cirugía en un problema de hombro de larga data, pero a pesar de haber regresado a la forma física, la superestrella del Real Madrid fue dejado fuera nuevamente este mes debido a la decisión del entrenador de mantener al mismo grupo para los enfrentamientos con Gales y Letonia.

    "Jude es un jugador muy especial, y para jugadores especiales siempre puede haber reglas especiales", dijo Tuchel al explicar la controvertida decisión. "Entiendo esto. Pero para este campamento decidimos mantener nuestra decisión directa de invitar al mismo equipo. Eso se aplica también para Jude, él siempre merece estar en el campamento.

    "Creo que hay una capa extra encima, la situación de que aún no ha recuperado completamente el ritmo en el Real Madrid. Está de vuelta en el equipo. No ha terminado un partido completo hasta ahora, solo ha comenzado un partido, así que está en el periodo en el que recupera su ritmo, en el que vuelve a tener toda su fuerza. Pero la decisión se mantuvo para este campamento."

    Un talento generacional, Bellingham, por supuesto, todavía espera estar en el avión, pero la pregunta ahora es: ¿dónde termina el límite al convocar repetidamente al mismo equipo si los resultados siguen siendo fuertes?

    Jack Grealish

    Jack Grealish debe estar preguntándose qué más tiene que hacer para ganar su propio regreso al equipo de Inglaterra casi exactamente un año después de su última convocatoria, cuando marcó en una victoria por 3-1 sobre Finlandia. Uno de los jugadores ingleses más dotados técnicamente de su generación, el extremo permanece en el desierto internacional a pesar de haber recuperado su mejor forma cedido en el Everton con cinco participaciones en goles en siete partidos de la Premier League hasta ahora.

    Aunque el extremo izquierdo es una posición problemática para los Tres Leones, y Tuchel incluso ha admitido que el jugador de 30 años está "muy cerca de ser la mejor versión de sí mismo, un jugador muy especial, un personaje muy especial", fue nuevamente excluido de la convocatoria para el descanso internacional de octubre.

    El jugador se tomó el desaire con la máxima gracia, diciendo a Sky Sports: "Lo entiendo. Hablé con el entrenador allí, y entiendo que hay mucha competencia, especialmente en esa posición de extremo izquierdo en este momento. Rashy (Marcus Rashford) está en gran forma, [Eberechi] Eze, Anthony Gordon, ya sabes, todos lo están haciendo muy bien. Realmente no puedo quejarme, es lo que es."

    Sin embargo, a puertas cerradas, Grealish seguramente estará frustrado. Las próximas semanas serán cruciales para sus oportunidades.

    Phil Foden

    Otro jugador a quien Tuchel ha elogiado a pesar de dejarlo fuera de su última convocatoria, Phil Foden parece estar regresando a algo similar al jugador que era completamente imparable para el Manchester City hace dos temporadas, aunque no ha deslumbrado.

    De hecho, el mediocampista no ha hecho lo suficiente para ganarse una nueva convocatoria, ya que no ha jugado bajo el mando de Tuchel desde sus dos primeros partidos como entrenador en marzo, siendo víctima de las decisiones de selección divisivas del alemán en el verano tras una campaña decepcionante a nivel individual y una lesión en el tobillo en septiembre.

    El entrenador reconoce que Foden está "volviendo a influir en los partidos, decidiendo partidos para el Manchester City", pero hay una sensación de que probablemente aún está bastante lejos en el orden jerárquico, al no haber logrado nunca causar un impacto significativo para su país, con jugadores como Morgan Rogers, Morgan Gibbs-White y Eze actualmente por delante de él, mientras que otros en esta lista son, posiblemente, más propensos a volver a entrar en los planes del exentrenador del Bayern Múnich.

    Myles Lewis-Skelly

    Parecía que Myles Lewis-Skelly haría suyo el puesto de lateral izquierdo de Inglaterra durante años después de una impresionante temporada de debut con el Arsenal, pero incluso antes de sus comentarios sobre los 'más talentosos' jugadores de Inglaterra, Tuchel señaló al adolescente para una advertencia individual.

    El joven de 19 años no ha sido titular regular para su club hasta ahora en la temporada 2025-26, con Mikel Arteta prefiriendo en gran medida al versátil Riccardo Calafiori en el lado izquierdo de su defensa, mientras el inglés se ve obligado a conformarse con el tipo de minutos limitados con los que la mayoría de los jugadores de su edad estarían muy contentos.

    Sin embargo, el entrenador de Inglaterra le ha dejado muy claro que necesita jugar más, incluso si hay escasez de opciones en su posición. "Tal vez se convierta en un problema para él, sí", dijo cuando se le preguntó sobre la falta de tiempo de juego de Lewis-Skelly. "Fue un muy buen jugador en el campamento, un muy buen compañero de equipo en el campamento [el mes pasado]. Pero ser un buen compañero de equipo en el campamento puede no ser suficiente para quedarse todo el año con nosotros.

    "Tienes que rendir a nivel de club de manera regular. En el último campamento obtuvo el mérito, y estaba convencido de que teníamos que cuidar de él y nominarlo porque aceleramos su carrera. Era nuestra responsabilidad después de llamarlo la temporada pasada. Así que nos mantenemos firmes en esto. Es uno de los jugadores que se beneficia de esta decisión, de mantenerse con el mismo grupo, pero las actuaciones [para el Arsenal] serán un factor clave en el próximo mes."

    Kobbie Mainoo

    Parece que hace una eternidad que Kobbie Mainoo tuvo su gran debut con Inglaterra en un torneo importante, emergiendo como un jugador clave bajo Gareth Southgate en la Euro 2024 y comenzando cada partido de la fase eliminatoria mientras los Tres Leones sufrían desilusión en la final contra España.

    En aquel entonces, parecía tener el mundo a sus pies, pero ahora ha pasado más de un año desde la última convocatoria y el último partido del joven de 20 años, con su meteórico ascenso deteniéndose alarmantemente en medio de las luchas generales del Manchester United. El centrocampista parece ser un desajuste táctico para Ruben Amorim, y su estatus con el equipo nacional está sufriendo como resultado de su falta de tiempo de juego desde que el portugués asumió el mando en Old Trafford hace 11 meses.

    Aunque parece que está a millas de distancia del equipo de Inglaterra en este momento, a pesar de su talento obvio y la falta de una opción similar, Tuchel todavía le tiene en la mira y ha lanzado el guante. "Le faltan minutos. No creo que le falte nada más", dijo el entrenador en septiembre. "Tiene la experiencia, el poder, la calidad, el talento para estar en nuestra lista - está en nuestra lista - pero en su posición, No.6, No.8, No.10, tenemos jugadores en pleno ritmo y que juegan partes clave en sus clubes. Este es el próximo paso para él."

    Cole Palmer

    Si hubiera estado en forma, sería difícil imaginar un mundo donde Cole Palmer no fuera central en los planes de Tuchel antes de la Copa del Mundo, con su talento y consistencia siendo simplemente demasiado grandes para pasarlos por alto. Sin embargo, una serie de lesiones inoportunas significa que el talismán del Chelsea apenas ha aparecido para su país desde que el entrenador comenzó a trabajar en marzo.

    El atacante ha jugado solo 65 minutos de fútbol bajo el alemán, que - al igual que Trent - fue contra Andorra en el verano, perdiéndose tres de los cuatro campamentos que Tuchel ha supervisado. Habiendo estado indisponible en septiembre y octubre, Palmer ahora enfrenta una carrera contra el tiempo para ganarse un lugar en el equipo de noviembre mientras lidia con un problema persistente en la ingle. Si no está presente allí, entonces sus esperanzas para la Copa del Mundo estarán en juego.

    "Solo estuvo en el campamento de junio. Eso es preocupante, por supuesto," dijo Tuchel después de no poder contar con el joven de 23 años para los partidos contra Gales y Letonia. "Primero que todo, lo más importante es que pueda jugar sin dolor, porque el problema en la ingle es uno muy peligroso que puede volverse crónico.

    "Esto es lo más importante. Cuando esté en forma y cuando tenga ritmo y fluidez, puede decidir partidos a nivel de club y, por supuesto, a nivel internacional. Lo sabemos. Entendemos y vemos claramente el potencial y la calidad, pero también hay una realidad de que no estuvo disponible en cinco de los [últimos] siete campamentos, así que ahora mismo quedan dos campamentos antes de la Copa del Mundo."

    Adam Wharton

    Quizás el centrocampista más culto que Inglaterra ha producido en una generación o más, la decisión de pasar por alto a Adam Wharton este mes levantó muchas cejas y sugiere que cae en la categoría de los jugadores 'más talentosos' que podrían quedarse en el camino mientras Tuchel busca construir un 'equipo' capaz de poner fin a los 60 años de sufrimiento.

    La estrella del Crystal Palace ha sido excepcional hasta ahora esta temporada, pero de alguna manera no ha hecho lo suficiente para ganarse una nueva convocatoria, y como jugador joven, sabrá que sus oportunidades para impresionar se están agotando, especialmente con Elliot Anderson del Nottingham Forest reclamando un lugar en el centro del campo con sus propias actuaciones sobresalientes.

    De nuevo, sin embargo, no toda esperanza está perdida, ya que Tuchel le ha dejado claro al jugador que la puerta aún está entreabierta. "Simplemente me envió un mensaje diciendo que estoy jugando bien, estoy cerca y merezco estar allí, pero que va a mantenerse con el mismo equipo", reveló Wharton. "Así es el fútbol, no me preocupa mucho eso. Puedo tomarme el tiempo libre, visitar a mis abuelos, y no es el fin del mundo, ya que habrá otra convocatoria el próximo mes. 

    "Me estoy enfocando en el Crystal Palace y en jugar bien, y espero que, si juego bien, recibiré la llamada. Es agradable escucharlo, pero creo que mi enfoque está en el Palace y si eso va bien, entonces Inglaterra es solo un bono."

