Jude Bellingham, Cole Palmer y ocho de los 'jugadores más talentosos' de Inglaterra bajo seria amenaza tras la severa advertencia de Thomas Tuchel sobre el Mundial

Hasta la fecha, el mandato del técnico alemán ha sido marcado por decisiones cuestionables sobre quién merece un lugar en su equipo, con varios jugadores en forma siendo pasados por alto y jugadores como Jordan Henderson y Ruben Loftus-Cheek siendo sorprendentemente reintegrados después de un tiempo lejos del ámbito internacional.

"Así es el fútbol internacional," continuó el entrenador de los Three Lions. "Pero lo que me estás devolviendo no es lo que estoy diciendo. Estás jugando el juego que dice: 'Él (Tuchel) está diciendo que los demás que no están en el equipo, no puedes construir un equipo con ellos'. No es así. Construimos un equipo con los jugadores que estaban disponibles y lo hicieron tan bien que volvemos a ir con ellos. Nadie dijo que no podemos hacer lo mismo con ellos. O incluso mejor, o tal vez al mismo nivel, con los otros."

Sin embargo, la determinación de Tuchel de seguir con el mismo grupo en octubre que le impresionó en la pausa internacional de septiembre ha llevado a más exclusiones controvertidas, dejando fuera a algunos de los nombres más importantes del país con solo un puñado de partidos quedando antes de que Inglaterra, salvo una catástrofe absoluta en esos partidos de clasificación finales, esté alineándose para la Copa del Mundo en América del Norte el próximo verano.

"Por este momento mantenemos nuestra elección y la declaración radical es que no recogemos a los jugadores más talentosos," continuó el manager. "Recogemos a los chicos que tienen la cohesión para ser el mejor equipo. Porque necesitamos llegar como el mejor equipo. Llegaremos como desvalidos en la Copa del Mundo porque no la hemos ganado en décadas y jugaremos contra equipos que la han ganado repetidamente durante ese tiempo. Así que tenemos que llegar como un equipo o no tendremos ninguna posibilidad."

Esta fue una clara advertencia para las estrellas 'más talentosas' de Inglaterra. Con eso en mente, GOAL evalúa a los ocho jugadores que están más amenazados en el período previo al torneo...