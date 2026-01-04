Getty Images Sport
Jude Bellingham asume las críticas en el Real Madrid y piden a Xabi Alonso y Thomas Tuchel protegerlo
Bellingham criticado
Bellingham ha sido objeto de críticas a nivel internacional y se ha convertido en una especie de blanco recurrente para quienes buscan atacar a la selección inglesa. Tuchel llegó a afirmar en su momento que algunos comportamientos del centrocampista le resultaban “repulsivos”, unas declaraciones por las que posteriormente se disculpó. También se generó debate en torno a la supuesta reacción airada de Bellingham al ser sustituido en el partido ante Albania.
Pese a ello, Ian Wright ya había salido anteriormente en defensa del jugador, y ahora Gordon Strachan ha respaldado ese mismo argumento.
Wright afirmó en noviembre: “Necesitan alimentar esta polémica porque no hay nada más de qué hablar hasta el Mundial, así que esto continuará hasta entonces.
“Les molesta que no puedan alcanzarlo. Les molesta no poder perjudicar su carrera a nivel de clubes como lo han hecho con otros antes. Es un joven bendecido, con un talento desbordante y una enorme pasión”.
Strachan pide protección
Strachan instó a ambos entrenadores de Bellingham, tanto a nivel de club como de selección, a respaldarlo y protegerlo de las críticas que está recibiendo.
Con la voz de un profesional de la vieja escuela, el exjugador del Manchester United y Leeds declaró a The Telegraph: “El pobre chico llega sabiendo que, si tiene un mal partido, va a ser duramente criticado.
“En un club puedes exigirle todo a un jugador, porque le pagas un gran salario. Pero Bellingham no está aquí por dinero ni por publicidad; está aquí para ayudar a su país, a sus compañeros, a sus amigos y a su familia.
“Como entrenador, tienes que protegerlos. Si mueve los brazos —si eso es de lo que todos se quejan— no es nada. Me da pena el chico”.
Tuchel se irrita con Bellingham
Preguntado por el comportamiento de Bellingham, Tuchel evitó salir en defensa del jugador y, por el contrario, dejó entrever una postura crítica.
Tras el partido ante Albania, el técnico declaró: “No quiero profundizar más en este tema, pero mantengo lo que dije: el comportamiento es clave y debe existir respeto hacia los compañeros que ingresan al campo. Se toman decisiones y, como jugador, hay que aceptarlas.
“Morgan Rogers seguramente no estaba contento por no haber sido titular hoy, porque se lo merece y siempre quiere jugar. Le dimos descanso porque acumulaba muchos minutos con su club y venía de jugar contra Serbia.
“Tendré que revisarlo. Vi que no estaba feliz, pero no quiero magnificar la situación. Mis palabras se mantienen: hablamos de estándares, nivel, compromiso y respeto dentro del grupo. No vamos a cambiar decisiones solo porque alguien agite los brazos”.
¿Qué sigue?
El Real Madrid se mide al Real Betis este domingo. Los Blancos ocupan actualmente la segunda posición de La Liga, a siete puntos del líder Barcelona, aunque con un partido pendiente. Mientras tanto, Inglaterra ya se prepara para su participación en el Mundial de 2026, donde quedará encuadrada en un grupo con Croacia, Ghana y Panamá.
Bellingham confía en disputar todos esos encuentros, aunque anteriormente ha advertido que la FIFA debe mejorar la calidad de los terrenos de juego en comparación con lo visto en el Mundial de Clubes.
En declaraciones realizadas el pasado verano, el centrocampista señaló: “Los campos no están bien, sinceramente. Hace mucho calor, sé que es igual para todos, pero lo digo porque me lo preguntaron. El estado del césped no es bueno en absoluto.
“Espera, el balón apenas bota y además es duro para las rodillas. Ojalá alguien lo revise de cara al Mundial del próximo año. Es fundamental proteger a los jugadores, además de ofrecer un buen espectáculo a los aficionados”.
