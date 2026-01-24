Wright-Phillips surgió de las filas del Manchester City, pero dejó a los Cityzens por el Chelsea en 2005, y ganó la Premier League y la FA Cup con los Blues antes de regresar al City en 2008. Y el ex extremo ha revelado un incidente notable que tuvo lugar en el medio tiempo cuando Mourinho descargó su ira en una mesa en el vestuario del Chelsea.

"Entramos al vestuario después de un mal primer tiempo", comenzó Wright-Phillips en el podcast In The Mixer. "Creo que fui sustituido en ese partido. Pero todos estábamos allí porque a nadie se le permitía ir a calentar todavía.

"Todos tenían que estar allí en el medio tiempo. Era raro porque José estaba en su oficina y todos estábamos sentados allí y no pasaba nada. Estaba bastante tranquilo.

"Luego pasó como si hubiera ido al baño y de repente regresó corriendo y le dio una patada voladora a la mesa. ¡Todas las bebidas se derramaron por todas partes!

"Yo solo miraba porque aún era nuevo en el club. Estoy como, '¿Qué acaba de pasar?' Luego simplemente explotó... Pero me gusta bastante eso. Me gusta eso de un entrenador. Porque nos está mostrando que le importa.

"Prefiero un entrenador así que uno que esté callado y hablando a tus espaldas y no explicándote y no ayudándote a mejorar. Él simplemente te diría las cosas como son. Creo que ahora los jugadores se desplomarían ante eso."