José Mourinho responde con dureza a las repercusiones del incidente racista contra Vinicius Junior, mientras el Benfica se prepara para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid
Mourinho protege a Prestianni en medio de la investigación de la UEFA
La polémica se deriva de un incidente ocurrido durante la victoria por 1-0 del Real Madrid sobre el Benfica en el partido de ida de la eliminatoria de la Liga de Campeones, en el que el joven argentino Prestianni supuestamente insultó racialmente al internacional brasileño. Las repercusiones han llamado la atención de la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo. Tras la cómoda victoria de su equipo por 3-0 sobre el AVS en el Estadio da Luz el sábado, el exentrenador del Real Madrid no estaba dispuesto a dar la declaración que muchos esperaban. Cuando se le presionó sobre el tema, Mourinho respondió secamente a los periodistas: «No quiero hacer comentarios».
«Difícil para todos», afirma Mourinho.
Un responsable de prensa del Benfica intervino rápidamente para aclarar la postura del club, explicando que «hay una investigación de la UEFA en curso y el entrenador no está disponible para responder». El silencio de la jerarquía sugiere un deseo de centrarse exclusivamente en cuestiones futbolísticas, aunque Mourinho reconoció que el ambiente que rodea al campo de entrenamiento dista mucho de ser normal. El peso de las acusaciones se ha dejado sentir claramente dentro de las paredes de la academia de Seixal.
Reflexionando sobre la tensión mental que la saga ha supuesto para su plantilla, Mourinho añadió: «Repito que ha sido difícil para todos. No voy a especificar en qué medida han sido las dificultades. Ellos y yo hemos sido capaces de actuar con profesionalidad».
El Benfica encuentra su ritmo en el campo
A pesar de la controversia actual, el Benfica sigue siendo el único equipo invicto de la Primeira Liga esta temporada tras su victoria contra el AVS. Sin embargo, el elevado número de empates le ha dejado en una posición de desventaja en la reñida lucha por el título entre tres equipos. Tras su victoria contra el AVS, las Águilas ocupan el tercer puesto con 55 puntos tras 23 partidos, mientras que el Oporto lidera la tabla con 62 puntos. Mourinho señaló una mejora significativa en la cohesión de su equipo en comparación con el inicio de la temporada. Al explicar la evolución de su equipo, el exentrenador del Chelsea y del Inter dijo: «Hoy somos más un equipo que en el primer partido en Aves. Somos más un equipo. Con principios de juego definidos.
Todos los jugadores, y no solo diez de ellos, saben cómo interpretarlos. Seguimos en la lucha por los puntos y haciendo nuestra parte. La primera parte terminó el partido y la segunda fue mejor por parte del AVS. Más relajados por nuestra parte, bajando el ritmo. Tres puntos importantes y obligatorios».
Un ambiente volátil aguarda en Madrid
El horizonte inmediato presenta un viaje complicado al Bernabéu este miércoles, donde el Benfica debe remontar un gol en contra. Mourinho ha pasado la última semana gestionando sus recursos, dando descanso a figuras clave como Vangelis Pavlidis y Alexander Bah durante la segunda parte del partido contra el AVS para asegurarse de que estén preparados para el partido en España. Sin embargo, la batalla táctica será secundaria frente a la narrativa emocional. Con Vinicius Junior a punto de enfrentarse al equipo cuyo jugador supuestamente abusó de él, la tensión estará al límite.
