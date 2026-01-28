La conferencia de prensa previa al partido en la capital portuguesa ofreció a los periodistas españoles una rara oportunidad de interrogar a su antiguo adversario sobre los asuntos actuales en La Liga. Inevitablemente, la conversación se centró en el actual "caso Negreira", el escándalo que involucra pagos realizados por el Barcelona a José María Enríquez Negreira, el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en España. Dado que algunos de estos pagos supuestamente ocurrieron durante el mandato de Mourinho en el Santiago Bernabéu entre 2010 y 2013, los periodistas estaban ansiosos por conocer la reacción del técnico de 63 años.

Sin embargo, el "Especial" fue rápido en cerrar esa línea de preguntas, negándose a echar leña al fuego. Dejó claro que su enfoque sigue siendo completamente en sus obligaciones actuales con el Benfica en lugar de controversias históricas con sus antiguos rivales.

"Es algo que no me interesa. Honestamente, no me interesa," afirmó con firmeza el técnico del Benfica. "Vivo mi carrera en el presente, no en el pasado. Lo que pasó, pasó, y eso es todo."