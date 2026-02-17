José Mourinho explica la cláusula de rescisión de su «contrato especial» en medio de los rumores sobre su regreso al Real Madrid, mientras que el entrenador del Benfica admite que quiere que Álvaro Arbeloa triunfe y se quede en el gigante español

Tras haber dirigido al Real Madrid entre 2010 y 2013, periodo en el que el equipo acumuló 100 puntos sin precedentes, rompiendo el dominio del Barcelona y asegurándose el título de liga, el legado de Mourinho en el Bernabéu se define tanto por los trofeos como por el drama de alta intensidad.

Ahora que se especula con que el presidente Florentino Pérez está buscando a un ganador contrastado para capitanear un periodo de transición, el técnico portugués se vio inevitablemente arrastrado a la posibilidad de un segundo acto. Cuando los medios españoles le preguntaron sobre un posible reencuentro, Mourinho se mostró característicamente sincero sobre su afecto perdurable por sus antiguos empleadores.

«Le di al Real Madrid todo lo que tenía. Hice cosas buenas y cosas malas, pero lo di absolutamente todo. Y se acabó», reflexionó. «Cuando un profesional deja un club con ese título de sentimientos, creo que hay una conexión para siempre. Habiendo salido hace 12 años, sigo teniendo el mismo sentimiento cada vez que me encuentro con madridistas de todo el mundo: la gente tiene un sentimiento similar al mío, que siempre lo di todo. Y, en general, la gente me tiene estima, lo cual es fantástico».