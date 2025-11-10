Getty
José Mourinho deja el Fenerbahçe con una factura millonaria tras 15 meses en el lujoso Four Seasons de Estambul
Momento difícil en Turquía: Mourinho duró 62 partidos
El exentrenador de Chelsea, Real Madrid, Inter, Manchester United y Roma, José Mourinho, se unió al Fenerbahçe en junio de 2024. Dirigió un total de 62 partidos, siendo el último un enfrentamiento de play-off europeo contra el Benfica. Ahora, a sus 62 años, ha regresado a sus raíces al hacerse cargo de los gigantes con sede en Lisboa.
Su etapa en Turquía fue complicada: el rendimiento arbitral le causó constantes molestias y Mourinho reconoce que no disfrutó especialmente su tiempo en Estambul. Tras ser despedido y regresar a Portugal, declaró:
“Mi carrera hasta ahora ha sido rica; he dirigido a los clubes más grandes del mundo en distintos países. Cometí un error al ir al Fenerbahçe; no estaba a mi nivel cultural, ni futbolístico. No obstante, di todo hasta el último día. No tengo remordimientos, porque los remordimientos no nos ayudan, pero sí conciencia de lo que hicimos bien y de lo que hicimos mal. Fue una decisión equivocada, pero aprendí de ella”.
La factura del hotel de Mourinho: Cuánto costó la estancia de 15 meses
Aunque Mourinho asegura que siempre dio lo mejor de sí, el Fenerbahçe se enfrenta ahora a múltiples interrogantes, entre ellos cómo saldar la enorme factura que su exentrenador acumuló en el Four Seasons de Estambul.
Según el medio turco Yenicag Gazetesi, el técnico le costó al club 36,5 millones de liras, equivalentes a 747.000 euros. Su lujosa residencia incluía cinco restaurantes, dos piscinas, gimnasio y spa, con habitaciones desde 1.150 euros por noche.
Mourinho permaneció 15 meses en una de las suites más exclusivas, con vistas al Bósforo, hasta que su contrato fue rescindido un año antes de su vencimiento, previsto para el verano de 2026.
Por qué el Fenerbahçe despidió a Mourinho
El ex presidente del Fenerbahçe, Ali Koç, habló tras la salida de Mourinho, un técnico de reconocido prestigio: “¿Por qué dejamos ir a Mourinho? Lo explico por primera vez aquí. Fue una despedida amarga. Nuestra química era perfecta y sus logros son evidentes. Traerlo al club ya fue un gran logro.
Sobre todo, fue difícil separarse de alguien con quien tenía una amistad. Sabíamos que nuestro entrenador era más defensivo cuando lo contratamos, pero hablamos de la necesidad de jugar de manera más dominante hacia el final de la temporada. Conseguir 99 goles y 99 puntos es parte de nuestro ADN.
Ser eliminados por el Benfica no fue el problema, sino la manera en que sucedió. Me hizo sentir que el nivel de fútbol del año pasado continuaría. Nos separamos porque creíamos que esta plantilla podía ofrecer un fútbol mejor en este momento. Este estilo funciona en Europa, pero en Turquía necesitamos dominar la mayoría de los partidos. Estamos luchando por avanzar después de quedar siempre atrás en cada encuentro”.
¿Qué le espera a Mourinho? Comienza con un arranque discreto en el Benfica
Mourinho respondió explicando que sus demandas de fichajes no se cumplieron: “En mi club anterior, las cosas no fueron fáciles. Quería jugar con cuatro defensores, pero el club fichó a cinco jugadores al día siguiente de mi salida. Mientras estuve allí, era imposible formar con cuatro defensores cuando el equipo ya contaba con siete centrales y solo un extremo. Yo me adapto a lo que está disponible”.
Actualmente, Mourinho disputa su duodécimo partido al frente del Benfica, con solo la mitad de los encuentros ganados y tres derrotas. Su método ha sido cuestionado y queda por ver cuánto tiempo permanecerá en el Estadio da Luz, especialmente tras recibir un paquete de indemnización de 15 millones de euros, y si aceptará asumir el costo que dejó atrás en Estambul.
