José Mourinho deja el Fenerbahçe con una factura millonaria tras 15 meses en el lujoso Four Seasons de Estambul

El exentrenador de Chelsea, Real Madrid, Inter, Manchester United y Roma, José Mourinho, se unió al Fenerbahçe en junio de 2024. Dirigió un total de 62 partidos, siendo el último un enfrentamiento de play-off europeo contra el Benfica. Ahora, a sus 62 años, ha regresado a sus raíces al hacerse cargo de los gigantes con sede en Lisboa.

Su etapa en Turquía fue complicada: el rendimiento arbitral le causó constantes molestias y Mourinho reconoce que no disfrutó especialmente su tiempo en Estambul. Tras ser despedido y regresar a Portugal, declaró:

“Mi carrera hasta ahora ha sido rica; he dirigido a los clubes más grandes del mundo en distintos países. Cometí un error al ir al Fenerbahçe; no estaba a mi nivel cultural, ni futbolístico. No obstante, di todo hasta el último día. No tengo remordimientos, porque los remordimientos no nos ayudan, pero sí conciencia de lo que hicimos bien y de lo que hicimos mal. Fue una decisión equivocada, pero aprendí de ella”.