José Mourinho aún tiene algo de magia, y no hay que descartar su regreso al Real Madrid, ya que el entrenador del Benfica planea la derrota de los blancos en la Liga de Campeones

Necesitado de una victoria improbable y de que otros resultados le fueran favorables, el Benfica se enfrentaba a una humillante eliminación prematura. El destino parecía sellado tras solo media hora de juego, cuando Kylian Mbappé adelantó al Real Madrid con un remate de cabeza. Sin embargo, solo un tonto descartaría a un equipo entrenado por Mourinho.

El Benfica protagonizó una remontada emocionante y se puso 3-2 por delante en el tiempo de descuento, pero entonces se supo que aún necesitaba otro gol para pasar a la fase eliminatoria por diferencia de goles por delante del Nápoles y el Pafos. El Madrid le echó una mano, ya que Raúl Asencio y Rodrygo fueron expulsados por acumular dos tarjetas amarillas, lo que preparó el escenario para un final espectacular.

Un tiro libre desde unos 40 metros le dio al Benfica una última oportunidad, e incluso el portero Anatoliy Trubin se aventuró hacia adelante. Fredrik Aursnes lanzó un precioso tiro con efecto y, como era de esperar, el balón llegó directamente a la cabeza de Trubin, que lo desvió hacia la red y desató el caos.

Trubin fue rodeado por sus compañeros y Mourinho enloqueció en la banda, dirigiendo a los aficionados del Benfica en un cántico de celebración, antes de dar a un joven recogepelotas un recuerdo imborrable al llevarlo a sus brazos para darle un abrazo.

«Un gol fantástico, un gol histórico, un gol que casi derriba todo el estadio, y creo que fue muy merecido para nosotros», dijo el técnico portugués una vez que se calmaron los ánimos. «Pensaba que lo había visto todo en el fútbol, pero al final no era así. Para el Benfica, es un prestigio increíble ganar al Real Madrid».

El Benfica buscará ahora otra victoria prestigiosa, tras quedar emparejado con el Madrid en la eliminatoria. Si lo consigue, confirmaría que Mourinho está lejos de haber terminado como entrenador de élite. También podría allanar el camino para un glorioso regreso al Bernabéu este verano, ya que el Real aún no ha aclarado quién quiere que sea el sucesor a largo plazo de Xabi Alonso.