José Mourinho admite su confusión antes de la heroica actuación en el minuto 98 del portero del Benfica contra el Real Madrid y se disculpó con Álvaro Arbeloa por las celebraciones desmedidas
Drama tardío cuando el portero Trubin lleva al Benfica adelante
Hubo un giro notable en la historia al final en el Estadio da Luz, con los gigantes portugueses Benfica manteniendo vivas sus esperanzas europeas de manera impresionante. Un encuentro de altibajos vio al equipo de Mourinho quedarse atrás - cuando Kylian Mbappe anotó el primero de sus dos goles en la noche - antes de tomar una ventaja de 3-1 al inicio de la segunda mitad.
El exentrenador del Real Madrid, Manchester United y Chelsea, Mourinho, pensó que una ventaja de un gol era suficiente para asegurar a su equipo un lugar entre los 24 primeros, realizando cambios en un intento de "cerrar la puerta".
Luego se le informó que se requería otro gol, con su portero ucraniano siendo el hombre que entregó un esfuerzo vital en tiempo de descuento, al elevarse más alto en un área de penalti abarrotada para desviar el balón más allá del número opuesto Thibaut Courtois.
- Getty Images Sport
Mourinho no sabía que el Benfica necesitaba otro gol
Mourinho le dijo a Movistar después: “Creo que lo merecíamos, realmente lo merecíamos. Kylian tuvo dos oportunidades y anotó dos goles. Para el Benfica, es increíblemente prestigioso vencer al Real Madrid. Es fantástico.”
Continuó diciendo a Paramount+ sobre la confusión que finalmente entregó el drama tardío: “Cuando hice los últimos cambios, [Franjo] Ivanovic y [Antonio] Silva, me dijeron que [el marcador] es suficiente, así que cerremos la puerta.
“Unos segundos después, me dicen que necesitamos un gol más, pero no puedo hacer más cambios. Ese fue el punto de suerte, conseguir el tiro libre, para permitirnos ir allí con el chico grande.
“He ganado y perdido muchos partidos, pero nunca había ganado uno con mi portero marcando en el último minuto. Pensé que había visto todo en el fútbol, pero al final, no lo había hecho.”
Trubin también estaba ajeno a que se requería una contribución de él en el extremo opuesto del campo en el que normalmente opera. Dijo: “No sabía lo que necesitábamos. Luego vi a todos diciéndome que subiera. También vi a nuestro entrenador, así que subí, entré en el área, y no sé ... no sé qué decir. Momento loco. No sé qué decir. No estoy acostumbrado a marcar. Tengo 24 años y es la primera vez. Increíble.”
Mourinho se disculpó con el Real Madrid por sus celebraciones
No es sorprendente que los jugadores y el cuerpo técnico del Benfica se dejaran llevar por la emoción después de ver a Trubin poner el toque final a una victoria por 4-2. Mourinho se ha hecho famoso a lo largo de los años por sus celebraciones en la línea de banda.
No tuvo la intención de faltar al respeto a sus antiguos empleadores de Madrid, diciendo sobre los esfuerzos por aclarar las cosas con sus rivales del cuerpo técnico: “Me disculpé por cómo celebré, pero Álvaro es un hombre de fútbol y entiende que en ese momento te dejas llevar.”
- Getty Images
¿Cuándo se lleva a cabo el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones?
Benfica terminó la fase de la liga en el puesto 24, con solo un esfuerzo en la diferencia de goles separándolos de los gigantes de la Ligue 1, el Marsella. Ahora enfrentarán nuevamente al Real Madrid o a otro de los antiguos clubes de Mourinho, el Inter, en los play-offs, con esos dos equipos ocupando el noveno y décimo lugar respectivamente.
“No estoy pensando en mí mismo, estoy pensando en los jugadores y el club. Para ellos, jugar una eliminatoria contra el Real Madrid o el Inter es una oportunidad fantástica”, dijo Mourinho, quien admite que no ha vuelto al Santiago Bernabéu desde que dejó un cargo directivo destacado en 2013.
El sorteo de los play-offs, con ocho lugares en los últimos 16 de la competencia de la Liga de Campeones aún disponibles, se llevará a cabo en la sede de la UEFA en Suiza el viernes. Los equipos que terminen del 17 al 24, que incluyen al Benfica de Mourinho, no serán cabezas de serie.