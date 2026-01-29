Hubo un giro notable en la historia al final en el Estadio da Luz, con los gigantes portugueses Benfica manteniendo vivas sus esperanzas europeas de manera impresionante. Un encuentro de altibajos vio al equipo de Mourinho quedarse atrás - cuando Kylian Mbappe anotó el primero de sus dos goles en la noche - antes de tomar una ventaja de 3-1 al inicio de la segunda mitad.

El exentrenador del Real Madrid, Manchester United y Chelsea, Mourinho, pensó que una ventaja de un gol era suficiente para asegurar a su equipo un lugar entre los 24 primeros, realizando cambios en un intento de "cerrar la puerta".

Luego se le informó que se requería otro gol, con su portero ucraniano siendo el hombre que entregó un esfuerzo vital en tiempo de descuento, al elevarse más alto en un área de penalti abarrotada para desviar el balón más allá del número opuesto Thibaut Courtois.