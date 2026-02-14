Getty Images Sport
«¡Joder!» Pep Guardiola invita de forma hilarante a un periodista a convertirse en su asistente tras quedarse atónito ante una pregunta en la rueda de prensa del Manchester City
El Manchester City se prepara para el partido de la FA Cup.
El City cambia el foco de la Premier League a la FA Cup el sábado y otro empate con el Salford City. Los dos equipos se enfrentaron en la competición la temporada pasada, con el City ganando por 8-0. Se espera que Guardiola rote a su equipo contra el equipo de la League Two en su intento por guiarlos a otra final y admitió antes del partido que sus jugadores están cansados, diciendo a los periodistas: «Mi prioridad es ganar al Salford y pasar a la siguiente ronda. En los últimos años han hecho un trabajo magnífico, llegando a finales y semifinales. Por desgracia, no pudimos ganar las dos últimas finales, pero estar ahí ya es un éxito, siempre pienso en eso y espero que tengamos una semana larga, que creo que necesitamos. Estamos muy, muy agotados mental y físicamente por esta increíble cantidad de partidos. Unos días de descanso y podremos tomarnos un pequeño respiro después del partido de mañana.
«Por supuesto, ellos están en la League Two y nosotros jugamos en casa. Intento inculcar en la mente de los jugadores que nada se da por sentado y que todo es difícil. Puede que después sea fácil, pero tenemos que hacer nuestro trabajo. En estas competiciones, la FA Cup y la Carabao Cup, siempre hemos estado ahí. Siempre hemos sido muy buenos y mañana no puede ser una excepción».
¡Joder, eres genial!
A Guardiola le hicieron una pregunta detallada sobre la táctica que ha usado con sus tres delanteros esta temporada, refiriéndose a algo que dijo allá por 2006, y se quedó sorprendido por lo que sabía el periodista, respondiendo: «¿Quieres ser mi asistente? Joder, eres genial. Eres el mejor».
La respuesta provocó las risas de la sala de prensa, antes de que Guardiola continuara diciendo: «Tenemos cualidades con los jugadores que tenemos. Ahora mismo solo tenemos un extremo puro, Antoine [Semenyo], y tenemos que crear un sistema cómodo para los jugadores. Nada más. Cuando tenga 70 u 80 años, miraré atrás y, como entrenador, habré cambiado muchas, muchas cosas. Las ideas en cuanto a la construcción del juego, la presión alta. Pero si no tengo extremos, no juego con extremos, tengo que jugar con otro para que se sientan cómodos, nada más».
¿Jugará Haaland contra el Salford?
El máximo goleador Erling Haaland es duda para el partido tras ser sustituido en el descanso contra el Fulham a mitad de semana. Guardiola ofreció información actualizada sobre el internacional noruego e insinuó que podría perderse el partido, explicando: «No está al 100 %, pero hoy veremos cómo se encuentra. No es nada grave, según me ha dicho el médico, pero tenía algo que le molestaba durante el partido y por eso no jugó en la segunda parte. Pero hoy lo veremos. Hoy tomaremos una decisión».
No habrá intercambio de camisetas en el descanso para el Salford.
El entrenador del Salford, Karl Robinson, ha advertido a su equipo que no quiere que ninguno de sus jugadores intercambie camisetas con las estrellas del Manchester City en el descanso. En declaraciones a talkSPORT, afirmó: «Más les vale que no lo hagan, amigos. Más les vale que no intenten conseguir una camiseta en el descanso, porque si lo hacen, me voy a enfadar mucho. Hemos entrenado toda la semana y hemos ampliado nuestro campo, por lo que es más grande de lo que solemos jugar. Ayer jugamos un 11 contra 11, y de hecho lo convertimos en un 14 contra 11 para que se dieran cuenta de lo difícil que va a ser. Sabemos que probablemente tendremos que ceder el balón durante la mayor parte del partido, y cuando juegas a nuestro nivel, tenemos mucho el balón, así que va a ser un partido de fútbol en el que no lo tocaremos muy a menudo. Es difícil tragarse el ego y aceptarlo, pero vas a tener que hacerlo porque la calidad del rival es muy buena».
¿Qué le depara el futuro al Manchester City?
El Manchester City se enfrentará al Salford y luego volverá a la Premier League. Los Cityzens están ahora a solo cuatro puntos del líder, el Arsenal, y recibirán al Newcastle, mientras que los Gunners visitarán al Wolves, que está pasando por dificultades.
