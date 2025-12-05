AFP
¡Jhon Durán en problemas! Demandado por el Galatasaray tras celebrar un gol con el Fenerbahçe en el derbi de Estambul
La denuncia se presenta ante el Tribunal de Anatolia tras el tenso empate en el derbi
Los enfrentamientos entre Galatasaray y Fenerbahce en Estambul siempre son intensos. El domingo por la noche, Leroy Sané adelantó a los visitantes justo antes de la media hora de juego. Fenerbahce estuvo persiguiendo el empate durante gran parte del partido y, cuando parecía que se irían con las manos vacías, Jhon Duran anotó en el tiempo de descuento. Su celebración, que Galatasaray calificó de provocativa e indecente, desató la polémica. Aunque la Federación Turca de Fútbol (TFF) rechazó inicialmente cualquier acción disciplinaria, el club decidió acudir a los tribunales, acusando al delantero de 21 años de acoso y exhibicionismo.
Tras el partido, el entrenador Domenico Tedesco elogió a sus jugadores: “Queríamos empezar la primera mitad con calma, como lo hicimos en el derbi contra el Beşiktaş. En aquel partido jugamos mucho el balón, hicimos pases peligrosos y terminamos perdiendo 2-0. Hoy nuestro plan era jugar simple durante los primeros 10-15 minutos y observar cómo defendía Galatasaray en su área. Queríamos mantener la intensidad durante todo el partido, y creo que lo logramos. Empezar perdiendo 1-0 se debió en parte a la calidad individual de Sané. En partidos de este nivel, cosas como estas pueden ocurrir. Controlamos el juego tanto al final del primer tiempo como en la segunda mitad.”
El meteórico ascenso de Durán antes de la polémica en Turquía
Durán dejó el Aston Villa en enero en un acuerdo de £71 millones ($88 millones) para unirse al Al-Nassr, donde mantuvo su gran forma con 12 goles en 18 partidos de la Saudi Pro League. Antes, se había consolidado como uno de los delanteros jóvenes más explosivos de la Premier League.
Durante la primera mitad de la temporada 2024-25, anotó 12 goles en todas las competiciones para Villa, incluyendo espectaculares tantos desde larga distancia contra Everton y Bayern Múnich, demostrando su potencial como uno de los prospectos ofensivos más dinámicos de Europa.
Fenerbahçe se aseguró sus servicios en calidad de préstamo por una temporada durante la ventana de verano, buscando un impulso ofensivo en su lucha por el título, que sigue siendo intensa. En sus cinco apariciones en la Super Lig hasta ahora, Durán ha sumado dos goles y dos asistencias, incluido el tanto del empate en el derbi que desató la reciente polémica.
La TFF se niega a sancionar a Durán mientras aumenta la controversia en torno al derbi
El derbi del domingo fue tenso incluso para los estándares de Estambul, con ambos equipos desesperados por obtener una ventaja psicológica en la apretada lucha por el título. Cuando Duran empató el partido en los últimos instantes, el estadio estalló en ruido, pero su celebración posterior desató de inmediato la furia de los jugadores del Galatasaray y, posteriormente, de la directiva del club.
Galatasaray solicitó formalmente que la TFF tomara medidas, pero la comisión disciplinaria revisó las grabaciones y concluyó que Duran no sería remitido al Comité Disciplinario de Fútbol Profesional (PFDK). Aunque varias personas de ambos equipos fueron citadas por otros incidentes relacionados con el encuentro, la federación determinó que la celebración de Duran no infringía su código de conducta.
La resolución hizo poco por aliviar la frustración de Galatasaray. Poco después, los representantes legales del club acudieron al Tribunal de Anadolu para presentar cargos penales, argumentando que la celebración constituía acoso y exhibicionismo. Se trataba de una escalada significativa que sacaba el conflicto del ámbito deportivo y lo llevaba al judicial. Aún no se sabe si los tribunales aceptarán el caso. Las celebraciones futbolísticas rara vez entran en el terreno penal, y no está claro si las acciones de Duran alcanzan el umbral legal que sostiene Galatasaray. Por ahora, sin embargo, la mera presentación de la denuncia añade una nueva capa de tensión a una rivalidad que siempre se mueve al borde del conflicto.
¿Qué sigue?
En medio de la controversia, el Fenerbahçe debe reenfocar rápidamente su atención en el terreno de juego. El gol del empate marcado por Duran mantuvo la diferencia entre ambos clubes en solo un punto, preservando un margen mínimo justo cuando la temporada entra en una fase decisiva. El equipo volverá a la acción el sábado contra el Istanbul Başakşehir, un partido que ahora llega bajo la sombra de la disputa derivada del derbi. Tedesco intentará proteger a sus jugadores de las distracciones, especialmente porque Duran ha empezado a mostrar regularidad en su rendimiento tras su periodo de adaptación al fútbol turco.
