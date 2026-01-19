Jeremy Jacquet: El joven defensor del Rennes podría costarle 70 millones de euros al Chelsea

A los 18 años, Jacquet dio un salto importante, pasando de los equipos juveniles del Rennes al primer equipo, debutando en la Ligue 1 en enero de 2024 contra el Niza. Días después, fue cedido al Clermont, entonces luchando por no descender, hasta el final de la temporada, aunque no logró evitar la caída del club. Sin embargo, se consideró beneficioso para su desarrollo permanecer en el Clermont en la Ligue 2, organizándose otra cesión tras sus actuaciones destacadas en el Equipo del Torneo con la selección Sub-19 de Francia en el Campeonato Europeo de ese verano, donde cayeron en la final contra España.

El problema pronto quedó claro: Jacquet era demasiado talentoso para jugar en la segunda división. No solo se convirtió en el pilar de la defensa del Clermont, sino que también aportó en el juego aéreo y en la construcción desde atrás. Rennes decidió rescindir el préstamo a mediados de la temporada 2024-25, pagando 900.000 € para recuperarlo.

Jacquet comenzó 11 de los 14 partidos restantes de Ligue 1 con Rennes, contribuyendo a que el equipo se alejase de la lucha por el descenso y terminara cómodamente en la mitad de la tabla, en 11º lugar.