Parece que Vardy está siguiendo un camino similar, sin planes de retirarse pronto. Su contrato con el Cremonese incluye la opción de una extensión de 12 meses. permanece decidido a silenciar a cualquiera de sus detractores.

Vardy dijo a su llegada a Italia, cuando un reportero cuestionó qué tiene para ofrecer al acercarse a los 40: "Debes ser uno de los escépticos. Eres uno al que tendré que demostrar que está equivocado.

"No, escucha, para mí la edad es solo un número. Mientras, como siempre he dicho, mis piernas hagan exactamente lo que solían hacer y todavía se sientan tan frescas como lo hacen, seguiré adelante y en este momento no hay señales de que estén desacelerando, así que continuaré y, como dije, daré todo por este club."

Continuó diciendo: "Creo que lo importante para mí personalmente es que, a lo largo de mi carrera, me han subestimado. Siempre ha sido así, y siempre seguirá siendo así. Lo que siempre he logrado es dar la vuelta a eso y demostrar que todos están equivocados.

"Y creo que al hablar con el entrenador, había muchas dudas en Italia sobre la capacidad del Cremonese para permanecer en la liga y con cómo es el entrenador, la pasión que tiene y su ética de trabajo, eso no es lo que él quiere.

"Estoy deseando que los partidos empiecen a venir rápida y continuamente para poder mostrarle a la gente exactamente de qué estoy hecho. Se trata de demostrar que los escépticos están equivocados y asegurarse de que estoy con el equipo, y estamos luchando por buenos 90-95 minutos porque a veces eso es lo que se necesita. Daremos todo hasta el final y esperamos que eso recoja suficientes resultados."