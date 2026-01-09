¡Jamie Vardy es eterno! El legendario delantero alcanza un nuevo hito solo superado por Cristiano Ronaldo tras anotar nuevamente para Cremonese
El eterno Vardy sigue siendo fuerte en la Serie A
Como un intérprete perenne que no muestra signos de desaceleración, Vardy ha alcanzado 150 goles al más alto nivel después de anotar 116 de esos esfuerzos más allá de los 30 años. Marcó en 145 ocasiones para los Foxes, reclamando la Bota de Oro de la Premier League en 2019-20 con una cosecha de 23 goles.
Ha llegado a anotar cinco veces para Cremonese desde que se unió a ellos como agente libre en el verano de 2025. Su último gol llegó en un empate 2-2 con Cagliari. Fue ese gol el que lo llevó a un hito impresionante.
Vardy vs Ronaldo: Números de goles desde que cumplieron 30 años
Vardy celebró su 30 cumpleaños el 11 de enero de 2017. Se han mantenido estándares individuales notables desde entonces. Rompió lazos con el Leicester tras haber registrado 200 goles para ellos en 500 apariciones - ganando el título de la máxima categoría inglesa en 2016.
Solo el cinco veces ganador del Balón de Oro, Ronaldo, puede afirmar haber superado la producción de Vardy después de cumplir 30. El GOAT portugués cuenta con 290 goles en las cinco principales divisiones de Europa desde que cumplió esa edad.
De esos, 162 llegaron durante su etapa récord en el Real Madrid. Otros 101 fueron registrados para los gigantes italianos Juventus y 27 durante un segundo lapso olvidable en Old Trafford con el Manchester United.
Ronaldo ha alcanzado 958 goles en total a lo largo de su carrera, mientras persigue llegar a las cuatro cifras, y sigue adelante con fuerza a los 40 años con el equipo de la Liga Pro Saudí Al-Nassr. Tiene contrato allí hasta 2027.
Silenciar a los escépticos: Vardy inspirado por los críticos
Parece que Vardy está siguiendo un camino similar, sin planes de retirarse pronto. Su contrato con el Cremonese incluye la opción de una extensión de 12 meses. permanece decidido a silenciar a cualquiera de sus detractores.
Vardy dijo a su llegada a Italia, cuando un reportero cuestionó qué tiene para ofrecer al acercarse a los 40: "Debes ser uno de los escépticos. Eres uno al que tendré que demostrar que está equivocado.
"No, escucha, para mí la edad es solo un número. Mientras, como siempre he dicho, mis piernas hagan exactamente lo que solían hacer y todavía se sientan tan frescas como lo hacen, seguiré adelante y en este momento no hay señales de que estén desacelerando, así que continuaré y, como dije, daré todo por este club."
Continuó diciendo: "Creo que lo importante para mí personalmente es que, a lo largo de mi carrera, me han subestimado. Siempre ha sido así, y siempre seguirá siendo así. Lo que siempre he logrado es dar la vuelta a eso y demostrar que todos están equivocados.
"Y creo que al hablar con el entrenador, había muchas dudas en Italia sobre la capacidad del Cremonese para permanecer en la liga y con cómo es el entrenador, la pasión que tiene y su ética de trabajo, eso no es lo que él quiere.
"Estoy deseando que los partidos empiecen a venir rápida y continuamente para poder mostrarle a la gente exactamente de qué estoy hecho. Se trata de demostrar que los escépticos están equivocados y asegurarse de que estoy con el equipo, y estamos luchando por buenos 90-95 minutos porque a veces eso es lo que se necesita. Daremos todo hasta el final y esperamos que eso recoja suficientes resultados."
- Getty/GOAL
Estrella de TV: Vardy protagonizará una nueva serie documental
Cremonese está en el puesto 13 de la clasificación de la Serie A en este momento, a nueve puntos de la zona de descenso con la mitad de la temporada por jugar.
Vardy, mientras tanto, se está preparando para protagonizar una serie documental junto a su esposa Rebekah que revela aspectos de su vida privada y una nueva aventura en Italia. Se espera que dicha producción ofrezca muchas risas y entretenimiento.