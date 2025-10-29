James Rodríguez será liberado por un club con dificultades financieras, mientras el internacional colombiano busca su 13º equipo entre vínculos con la MLS
La etapa de James Rodríguez en León está llegando a su fin
Después de solo un año en México, la aventura de James Rodríguez con el Club León está a punto de terminar. Según ESPN, el equipo de la Liga MX ha decidido no renovar el contrato del centrocampista colombiano, que expira al concluir el Apertura 2025.
La decisión refleja tanto las dificultades financieras de León como la mala forma deportiva del equipo. El club se encuentra actualmente en el puesto 17 de la tabla de la liga, habiendo fallado en generar impulso bajo el mando del entrenador Ignacio Ambriz. James, quien se unió en enero de 2025 con la esperanza de participar en el Mundial de Clubes, vio cómo ese sueño se desmoronaba después de que Los Esmeraldas fueran descalificados del torneo por incumplimientos en las regulaciones de propiedad.
El jugador de 34 años anotó solo tres goles en 12 partidos de liga esta temporada y cinco en total en 32 apariciones desde su llegada. Sus destellos de creatividad fueron opacados por la inconsistencia, ya que León quedó eliminado en los cuartos de final del Clausura y no pudo encontrar su ritmo en el Apertura. Ambas partes han acordado que una separación es el mejor camino a seguir.
- Getty Images Sport
La carrera de James, llena de altibajos, trofeos y constante movimiento
El potencial de Rodríguez nunca ha estado en duda, pero la consistencia siempre ha sido un problema para el centrocampista. León es el duodécimo club del oriundo de Cúcuta desde que se dio a conocer como adolescente con Envigado en Colombia. Ese período fue seguido por un traslado a Argentina para jugar con Banfield, antes de optar por ir a Europa, donde disfrutó de periodos con Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich y Everton.
En su apogeo, James estaba entre la élite mundial. Ganó dos títulos de la Liga de Campeones con Madrid, obtuvo el Premio Puskas de la FIFA en 2014, y se alzó con la Bota de Oro del Mundial ese mismo año con Colombia. Su impresionante gol contra Uruguay sigue siendo uno de los momentos más icónicos en la historia del torneo.
Sin embargo, en los últimos años ha desaparecido del escenario global. Breves períodos en Qatar, Grecia, y ahora México han subrayado su lucha por recuperar el nivel que alguna vez lo convirtió en una superestrella. Los Esmeraldas esperaban que su experiencia los devolviera a la competencia, pero los problemas financieros y los desajustes tácticos dejaron a ambas partes decepcionadas.
El interés de la MLS crece mientras el centrocampista sueña con el Mundial 2026
A pesar del periodo decepcionante en la Liga MX, el nombre de James aún tiene peso. Fuentes cercanas al jugador dijeron a ESPN que dos clubes de la Liga MX ya han hecho contacto informal sobre su disponibilidad, mientras que el interés de equipos de la MLS podría materializarse a principios de 2026. Sin embargo, se informa que James es reacio a pausar su carrera por varios meses para esperar que la temporada estadounidense se reanude.
Permanecer en México se considera la opción a corto plazo más realista, especialmente con la Copa Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, acercándose. Mantenerse activo y competitivo es una prioridad clave para el internacional colombiano, quien aún tiene la ambición de representar a su país en el escenario futbolístico más grande del mundo una última vez.
- Getty Images
El próximo movimiento de James podría definir su capítulo final
Para Rodríguez, los próximos meses pueden determinar cómo será recordada su ilustre pero turbulenta carrera. Ahora, a los 34 años y acercándose al ocaso de sus días como jugador, el colombiano enfrenta la difícil tarea de encontrar un club que ofrezca tanto estabilidad como fútbol competitivo.
Ya sea que eso signifique permanecer en la Liga MX o aceptar un nuevo desafío en la MLS o Sudamérica, una cosa es segura: este siguiente paso podría ser el acto definitorio de sus últimos años en el fútbol profesional. Después de una carrera llena de altibajos inolvidables y frustrantes, James ahora se encuentra en una encrucijada, persiguiendo una última chispa antes de que caiga el telón.