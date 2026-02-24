James Milner admite que pensó que su carrera había terminado tras sufrir una terrible lesión, antes de batir el récord de la Premier League

La gravedad de la lesión fue tal que Milner no pudo apoyar la pierna durante medio año. La cirugía provocó daños nerviosos en un tendón, lo que supuso un pronóstico sombrío durante sus sesiones de rehabilitación. Al reflexionar sobre los días oscuros de su recuperación, Milner admitió que incluso las personas más cercanas a él en el departamento médico esperaban que pusiera fin a su carrera como jugador. El desgaste físico y mental del proceso de recuperación hizo que la perspectiva de batir el récord de Barry, vigente desde hacía mucho tiempo, pareciera un sueño lejano e imposible mientras él observaba desde las gradas.

«Creo que probablemente en diciembre de la temporada pasada, incluso Sean [Duggan, fisioterapeuta del Brighton] dijo que pensaba que quizá vendría durante dos semanas y diría: "Se acabó"», reveló Milner. «Para ser sincero, en ese momento era bastante improbable [que batiera el récord de partidos jugados], pero tuve la suerte de contar con buenas personas a mi alrededor. Gente que creía en mí y un buen grupo de jugadores con los que juego».