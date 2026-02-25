Getty
Traducido por
Jack Grealish responde a las críticas «jodidamente estúpidas» hacia Raheem Sterling tras el debut de su excompañero en la selección inglesa con el Feyenoord
Sterling debuta con el Feyenoord
Sterling fichó por el Feyenoord como agente libre, pero tuvo que esperar para debutar debido a un retraso en la obtención del permiso de trabajo. Una vez que finalmente se completó el papeleo necesario, Sterling debutó con el equipo de Robin van Persie como suplente contra el Telstar. La victoria fue la tercera consecutiva del Feyenoord, lo que sitúa al equipo en segunda posición de la tabla de la Eredivisie, cinco puntos por delante del NEC, pero a una distancia de 14 puntos del líder, el PSV.
El extremo habló de su alegría por volver a la acción tras el partido y declaró a ESPN: «Ha sido una gran presentación. Llevaba un tiempo sin jugar, pero he intentado mantenerme en forma. Llevo un tiempo en el equipo, así que se trata de ir paso a paso y tratar de alcanzar el nivel físico necesario para jugar. Es bueno empezar tu primer partido con una victoria, creo que eso es lo más importante».
- IMAGO
Sterling llamó «Bambi sobre hielo»
El debut de Sterling provocó críticas en Instagram por parte de una cuenta llamada footballpark, que cuenta con 96 000 seguidores. Una publicación en la cuenta decía: «El debut de Raheem Sterling con el Feyenoord no fue precisamente un éxito; de hecho, desde el punto de vista del club holandés, fue un auténtico desastre. El extremo inglés parecía Bambi sobre hielo. En una espiral descendente desde 2022, sin motivación y aparentemente incapaz de jugar bajo las órdenes de nadie que no se llame Pep Guardiola, Sterling se encuentra en el ocaso de su carrera. ¿Es hora de colgar las botas de una vez por todas?».
Grealish sale en defensa de Sterling
Según el Daily Mail, Grealish respondió con una publicación propia en defensa de su antiguo compañero en el Manchester City y la selección inglesa. Escribió: «Qué publicación tan estúpida en Instagram, tíos, ¿qué os pasa? El chico lleva mucho tiempo sin jugar ni entrenar. La gente como vosotros es lo que está mal en este mundo. Mostrad un poco de respeto».
El veredicto de Van Persie sobre Sterling
Van Persie ha admitido anteriormente que Sterling tardará algún tiempo en ponerse al día tras su paso por el banquillo del Chelsea. Declaró a los periodistas: «Raheem entrenó el martes pasado, por primera vez con el grupo. Era la primera vez que se incorporaba al grupo en varios meses. Cuando ves las decisiones que toma en pequeños momentos, lo rápido que piensa y cambia, ves que los demás jugadores también lo ven y responden a ello. Así es como funciona.
«También quieres demostrar a los demás que tú también eres bueno. Eso quedó patente en esos entrenamientos. En mi opinión, es un jugador de una calidad excepcional. Lo demostró en esos entrenamientos. Me gustó verlo, y a sus compañeros también.
«¿En qué estado físico estás después de seis meses sin jugar? Depende de cómo le vaya mañana. Parece positivo. Pero tenemos que tener cuidado con él. Hablaremos con Raheem sobre eso. Necesita algo de tiempo para poder jugar 90 minutos. No será el domingo y tampoco será la semana que viene. Pero intentaremos llegar a ese punto lo antes posible. Lo haremos a nuestra manera, lo más rápido posible, pero con responsabilidad y tranquilidad».
- Getty
¿Qué viene después?
Sterling espera tener más minutos el domingo, cuando el Feyenoord vuelva a la acción contra el Twente. El contrato del extremo con el club dura hasta el final de la temporada y espera causar impacto en los próximos meses. En su presentación, declaró: «Después de hablar detenidamente con Robin, estoy seguro de que el Feyenoord es un lugar donde puedo ser feliz y consolidarme como un miembro valioso del equipo. Jugar en el extranjero es un reto completamente nuevo para mí, y estoy listo para afrontarlo. Sinceramente, estoy deseando empezar. Al Feyenoord y, en particular, a Robin y a [el director general] Dennis [te Kloese], gracias por vuestra paciencia y profesionalidad durante todo este proceso».
Anuncios