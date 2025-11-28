¡'Isco necesitó siete puntos!' - La estrella del Real Betis queda fuera tras extraña colisión con ex estrella del Manchester United en el choque de la Europa League

Pellegrini ha confirmado que Isco se perderá el próximo derbi contra el Sevilla el domingo, tras una colisión con su compañero Amrabat durante su victoria en la Liga Europa contra el Utrecht. El incidente ocurrió apenas diez minutos después del inicio del partido, cuando ambos jugadores disputaron un balón suelto, provocando un fuerte choque que obligó a ambos a salir del campo.

Hablando después del partido, Pellegrini proporcionó detalles sobre la gravedad de la lesión de Isco: "Fue un partido muy accidentado. Las lesiones de Isco y Amrabat fueron increíbles. Isco necesitó siete puntos de sutura; no tiene una fractura ósea, pero no estará listo para el domingo. No creo que Amrabat lo esté tampoco."

Pellegrini también indicó que Amrabat, cedido por la Fiorentina tras un período en el Manchester United, es muy improbable que juegue contra el Sevilla a menos que haga una "muy buena recuperación en las próximas horas". El doble golpe deja al Betis sin dos centrocampistas clave para uno de sus partidos más importantes de la temporada.