Inter Miami trabaja para asegurar a Tadeo Allende de forma permanente y explora la opción de Micael desde Palmeiras

Inter Miami también está cerca de concretar la llegada del defensor brasileño Micael, quien estaría listo para dejar el Palmeiras y continuar su carrera en la Major League Soccer. De acuerdo con UOL y GE Globo, las negociaciones entre ambos clubes están muy avanzadas y el acuerdo se perfila como un préstamo por un año con opción de compra. Palmeiras, dueño de los derechos del jugador, ya dio el visto bueno a la estructura de la operación.

En caso de que el préstamo resulte satisfactorio, Inter Miami tendría la posibilidad de hacer definitiva la transferencia. Según los reportes, la cláusula de compra estaría fijada en 6 millones de dólares, una cifra que permitiría al club asegurar la continuidad de Micael más allá de la temporada actual si cumple con las expectativas.