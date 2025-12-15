Getty Images Sport
Inter Miami refuerza su defensa con la llegada de Sergio Reguilón tras el retiro de Jordi Alba
Reguilón llega como reemplazo directo de Alba
La incorporación de Reguilón llena un vacío importante en la defensa del Inter Miami tras la retirada de la leyenda española Jordi Alba, quien culminó su brillante carrera ayudando al club a conquistar la MLS Cup 2025 presentada por Audi. El lateral aporta una valiosa experiencia europea, habiendo competido al más alto nivel del fútbol de clubes durante toda su trayectoria.
"Es un proyecto muy ambicioso, un club ganador que trabaja de la manera correcta, y eso fue lo que me atrajo: venir aquí para seguir ganando y compitiendo," declaró Reguilón en el comunicado del club. "Mi objetivo es continuar sumando títulos, ir tras los trofeos que nos faltan y ganarlo todo aquí."
Experiencia europea en múltiples ligas
Reguilón llega al Inter Miami con una sólida experiencia en los entornos más competitivos de Europa, acumulando más de 260 partidos profesionales a lo largo de su carrera. Su trayectoria incluye 81 encuentros en la Premier League inglesa y 56 en LaLiga española, además de valiosa participación en competiciones continentales de prestigio, como la UEFA Champions League y la Europa League.
El lateral ha militado en varios clubes destacados de España e Inglaterra. A nivel internacional, ha sido convocado en seis ocasiones por la selección española, participando en la UEFA Nations League y en las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA.
Ajuste táctico en Miami
Conocido por su velocidad, proyección ofensiva y manejo del balón, Reguilón encaja de manera natural en el sistema de Inter Miami, donde se espera que los laterales aporten tanto en ataque como en defensa. Su capacidad para abrir el campo y ofrecer centros precisos desde la banda recuerda muchos de los atributos que hicieron de Jordi Alba una pieza clave en la conquista del título de Miami. Además, su sólida lectura defensiva le permitirá al equipo equilibrar la ambición ofensiva con estabilidad en la retaguardia.
Reguilón refuerza Inter Miami tras el éxito en la MLS Cup
El fichaje de Reguilón tras la MLS Cup refleja la visión a largo plazo de Inter Miami, asegurando un lateral izquierdo experimentado hasta 2027 para mantener su dominio nacional.
